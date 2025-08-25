Популярна марка у нас създаде революционна технология за производство на шоколад

Методът дава възможност на фермерите да извлекат по-голяма стойност от реколтата си

Nestlé разработи иновативна патентована технология, която позволява използването на до 30% повече от какаовия плод при производството на шоколад, без компромис с вкуса. Методът не само намалява отпадъците, но и дава възможност на фермерите да извлекат по-голяма стойност от реколтата си.

Обичайно за шоколад се използват единствено какаовите зърна, извлечени от плода. След ферментация, сушене и изпичане, зърната се смилат и превръщат в какаова маса. В същото време значителна част от плода – включително пулпата, плацентата и обвивката на шушулката – остава неизползвана.

Екипът за научноизследователска дейност на Nestlé е открил как да превърне именно тези части в ценен ресурс. При новия метод цялото съдържание на плода се събира и ферментира естествено, като придобива характерния вкус на шоколад. След това се смила, изпича и изсушава до какао, подходящо за производство.

„С климатичните промени, които все по-сериозно засягат какаовите добиви, търсим решения, които да помогнат на фермерите да извлекат максимална полза от реколтата си,“ обяснява Луиз Барет, директор на Центъра занаучна дейност на Nestlé в Йорк, Великобритания.

По данни на компанията новата технология може да увеличи добива на какао и същевременно да спести време на фермерите. По-ефективният процес на извличане ще им позволи да се съсредоточат върху добри земеделски практики – като подрязването на дърветата, което е доказан начин за повишаване на продуктивността.

