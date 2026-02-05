Популярна дестинация, където е сниман „Ергенът“, въведе нов вид виза

Право да кандидатстват имат лица над 18-годишна възраст

Дигиталното номадство се утвърди като една от трайните промени в начина на работа след пандемията от COVID-19. Все повече хора с напълно дистанционни професии избират да съчетават работата си с пътувания, като прекарват месеци наред на едно място вместо да сменят дестинации непрекъснато.

В този контекст Шри Ланка официално въведе виза за дигитални номади, която стартира през февруари 2026 г., съобщи Euronews. Идеята за този тип разрешение за пребиваване беше обсъждана още през 2021 г., а сега страната се включва в нарастващия списък от държави, които целят да привлекат дистанционно работещи професионалисти.

Както и при други подобни визови режими, кандидатите трябва да отговарят на определени финансови изисквания. В случая минималният месечен доход трябва да надвишава 1 700 евро (2 000 щатски долара). Това условие важи за кандидати с до две деца, като за всяко следващо дете необходимият доход се увеличава с 425 евро (500 долара).

Право да кандидатстват имат лица над 18-годишна възраст, които могат да докажат, че работят изцяло за клиенти или работодатели извън Шри Ланка.

Кандидатстването се извършва онлайн чрез сайта на Департамента по имиграция и емиграция. Визата е валидна за срок от една година, струва 425 евро на човек и може да бъде подновявана ежегодно. Притежателите й нямат право да работят за компании, регистрирани в страната, както и са задължени да се въздържат от политически или други дейности, които биха могли да нарушат обществения ред.

Известна като „перлата на Индийския океан“, Шри Ланка привлича около 2,3 милиона чуждестранни туристи годишно. Страната е популярна с плажовете си по южното крайбрежие, богатото биоразнообразие и културно-историческото си наследство. Шри Ланка беше и локация за снимките на четвъртия сезон на „Ергенът“, а екзотичните пейзажи на страната ще се появят и в новия сезон на предаването, който започва на 17 февруари от 20:00 ч. и ще се излъчва по bTV.

През 2023 г. страната откри и нов 300-километров пешеходен маршрут – Pekoe Trail, който преминава през Централните планини и чайните плантации.

Въпреки множеството предимства, бъдещите дигитални номади трябва да имат предвид, че интернет инфраструктурата на Шри Ланка остава предизвикателство. По данни на Speedtest Global Index страната заема 131-во място в света по скорост на фиксирания широколентов интернет.

