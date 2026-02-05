BGN → EUR
Финанси Биткойн падна под 70 000 долара за първи път след изборната победа на Тръмп

Биткойн падна под 70 000 долара за първи път след изборната победа на Тръмп

Финанси

bTV Бизнес екип

Понижението последва мащабна разпродажба на технологични акции в САЩ

Биткойн за кратко се понижи под нивото от 70 000 долара в четвъртък на фона на по-широка разпродажба на рискови активи, предаде CNBC. Спадът, регистриран около 6:27 ч. източно време, отбеляза първия случай от ноември 2024 г. насам, в който криптовалутата се търгува под тази граница.

Малко след това биткойн възстанови част от загубите си и към 6:40 ч. източно време се търгуваше около 70 453,68 долара, според данни на CoinMetrics. Анализатори посочват, че нивото от 70 000 долара има ключово техническо значение и пробив под него може да доведе до допълнителен натиск върху цената.

Понижението последва мащабна разпродажба на технологични акции в САЩ, която се отрази и на пазара на криптовалути. В същото време пазарите на благородни метали останаха волатилни – среброто отново отчете рязък спад, а златото остана под натиск.

Кои ще са печелившите стратегии в бизнеса в годината на Коня

Биткойн се понижава устойчиво от октомври насам, когато достигна исторически връх над 126 000 долара. В момента цената му е приблизително с 40% под този максимум, като други криптовалути, включително ether и XRP, отбелязват още по-сериозни спадове.

Затварят обекти на известна пицария

Според анализаторите на CryptoQuant институционалното търсене е намаляло значително. Американските борсово търгувани фондове, които по това време миналата година са закупили около 46 000 биткойна, през 2026 г. вече са нетни продавачи.

Освен това биткойн е пробил под своята 365-дневна пълзяща средна за първи път от март 2022 г. насам. Оттогава цената му е спаднала с 23% в рамките на 83 дни – по-слабо представяне дори в сравнение с началния етап на мечия пазар през 2022 г. Това развитие подсказва възможен допълнителен спад към диапазона между 70 000 и 60 000 долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

