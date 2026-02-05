Биткойн падна под 70 000 долара за първи път след изборната победа на Тръмп

Понижението последва мащабна разпродажба на технологични акции в САЩ

Биткойн за кратко се понижи под нивото от 70 000 долара в четвъртък на фона на по-широка разпродажба на рискови активи, предаде CNBC. Спадът, регистриран около 6:27 ч. източно време, отбеляза първия случай от ноември 2024 г. насам, в който криптовалутата се търгува под тази граница.

Малко след това биткойн възстанови част от загубите си и към 6:40 ч. източно време се търгуваше около 70 453,68 долара, според данни на CoinMetrics. Анализатори посочват, че нивото от 70 000 долара има ключово техническо значение и пробив под него може да доведе до допълнителен натиск върху цената.

Понижението последва мащабна разпродажба на технологични акции в САЩ, която се отрази и на пазара на криптовалути. В същото време пазарите на благородни метали останаха волатилни – среброто отново отчете рязък спад, а златото остана под натиск.

Биткойн се понижава устойчиво от октомври насам, когато достигна исторически връх над 126 000 долара. В момента цената му е приблизително с 40% под този максимум, като други криптовалути, включително ether и XRP, отбелязват още по-сериозни спадове.

Според анализаторите на CryptoQuant институционалното търсене е намаляло значително. Американските борсово търгувани фондове, които по това време миналата година са закупили около 46 000 биткойна, през 2026 г. вече са нетни продавачи.

Освен това биткойн е пробил под своята 365-дневна пълзяща средна за първи път от март 2022 г. насам. Оттогава цената му е спаднала с 23% в рамките на 83 дни – по-слабо представяне дори в сравнение с началния етап на мечия пазар през 2022 г. Това развитие подсказва възможен допълнителен спад към диапазона между 70 000 и 60 000 долара.

