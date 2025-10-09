1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
Последвайте ни
1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
Свят Популярна автомобилна марка представи най-бързата версия на един от своите бестселъри

Популярна автомобилна марка представи най-бързата версия на един от своите бестселъри

bTV Бизнес екип

Новият модел връща марката към нейните състезателни корени

Skoda представи нова версия на модела Fabia в специално издание, вдъхновено от моторните спортове, което предлага повече мощност и впечатляващ дизайн, съобщи автомобилната марка на сайта си. Новата Fabia 130 напомня за емблематичния Skoda 130 RS – легендарния рали автомобил от 70-те години, известен като „Поршето на Източния блок“.

Дизайнът е в спортен стил с маркирани линии, динамичен външен вид и по-агресивна визия. Под капака на автомобила се крият 176 конски сили, което превръща новата Fabia в най-мощната версия на модела до момента.     

Снимка: Facebook

Ryanair разкри, че туристическите агенции увеличават цените с до 176%

Новата версия се предлага в четири цвята (бяло, червено, синьо и черно)комбинирани с черен покрив. Моделът получава и специални детайли в лъскаво черно.

Освен мощността, Fabia 130 носи и силна символика – числото 130 е препратка към славната състезателна история на марката. Оригиналният Skoda 130 RS печели победи на рали Монте Карло 1977 и титлата при производителите в Европейския шампионат за туристически автомобили през 1981 г., затвърждавайки статута на Skoda като сериозен състезателен бранд.

Курсът на долара за 9 октомври 2025 г.

Според неофициална информация, юбилейното издание ще бъде ограничено като бройка. Независимо от финалните технически данни, Škoda Fabia 130 съчетава носталгия и модерна динамика, връщайки марката към нейните състезателни корени.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата