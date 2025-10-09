Популярна автомобилна марка представи най-бързата версия на един от своите бестселъри

Новият модел връща марката към нейните състезателни корени

Skoda представи нова версия на модела Fabia в специално издание, вдъхновено от моторните спортове, което предлага повече мощност и впечатляващ дизайн, съобщи автомобилната марка на сайта си. Новата Fabia 130 напомня за емблематичния Skoda 130 RS – легендарния рали автомобил от 70-те години, известен като „Поршето на Източния блок“.

Дизайнът е в спортен стил с маркирани линии, динамичен външен вид и по-агресивна визия. Под капака на автомобила се крият 176 конски сили, което превръща новата Fabia в най-мощната версия на модела до момента.

Снимка: Facebook

Новата версия се предлага в четири цвята (бяло, червено, синьо и черно), комбинирани с черен покрив. Моделът получава и специални детайли в лъскаво черно.

Освен мощността, Fabia 130 носи и силна символика – числото 130 е препратка към славната състезателна история на марката. Оригиналният Skoda 130 RS печели победи на рали Монте Карло 1977 и титлата при производителите в Европейския шампионат за туристически автомобили през 1981 г., затвърждавайки статута на Skoda като сериозен състезателен бранд.

Според неофициална информация, юбилейното издание ще бъде ограничено като бройка. Независимо от финалните технически данни, Škoda Fabia 130 съчетава носталгия и модерна динамика, връщайки марката към нейните състезателни корени.

