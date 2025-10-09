Ryanair разкри, че туристическите агенции увеличават цените с до 176%

От Ryanair настояват, че европейските правителства трябва да се намесят незабавно, за да защитят туристите

Авиокомпанията Ryanair разкритикува някои онлайн туристически агенции, обвинявайки ги в прекомерно завишаване на цените за европейските пътници. Новият ѝ доклад цели да информира потребителите как да избегнат допълнителните такси, налагани при резервация на полети чрез външни платформи. Според изследването, фирмите значително надценяват услуги като избор на място и добавяне на багаж — в някои случаи с до 176%, съобщава Euronews.

Снимка: iStock

Проучването сочи, че eDreams е сред най-сериозните нарушители, като е таксувала 15,67 евро за избор на място, което при Ryanair струва едва 5,67 евро — увеличение от 176%. Същата компания е искала 27,07 евро за 10 кг регистриран багаж, докато официалната тарифа на Ryanair е 12,99 евро, или 108% надценка. Подобни случаи има и при други агенции, като Tix. Те са продавала места за 17,50 евро и багаж до 20 кг за 45,59 евро, с надценки от съответно 67% и 40%. Vola, от своя страна, е таксувала по 25 евро за приоритетно качване и 10 кг багаж, въпреки че цените при авиокомпанията са съответно 17 евро и 16,99 евро.

Призив към властите в ЕС

От Ryanair настояват, че европейските правителства трябва да се намесят незабавно, за да защитят туристите от подобни злоупотреби. Според Дара Брейди, представител на компанията, дори въпреки наличието на конкретни доказателства за вреда за потребителите, повечето институции не предприемат никакви действия. Брейди подчертава, че това бездействие позволява на агенциите да продължават да натоварват потребителите с ненужни разходи.

Рисковете при резервации

Онлайн агенциите често привличат потребителите с ниски начални цени за самолетни билети, но крайната стойност може да се окаже значително по-висока след добавяне на услуги като багаж и избор на място. Данни от анализ на Which през 2023 г. показват, че резервацията чрез OTA може да струва с над 115 евро повече в сравнение с директна резервация от сайта на авиокомпанията.

Как да избегнете допълнителните такси?

Много авиопревозвачи публикуват списък с одобрени партньори и агрегатори на своите сайтове, за да предпазят клиентите от надценки. За да се осигури най-изгодната оферта, експертите препоръчват клиентите да калкулират цялата стойност на полета — включително всички допълнителни услуги — преди да финализират резервацията си.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN