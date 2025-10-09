Курсът на долара за 9 октомври 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Строят ново предприятие за протеинови барове край София за милиони
Проектът ще доведе до откриването на над 45 нови работни места
Към днешна дата доларът се продава за 1,68215 лева.
Единната валута се котира за 1,1639 долара или надолу с 0,1 на сто спрямо нивото на затваряне от вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1627 долара.
Винаги се стараем да сме една крачка преди измамниците, казва Кора Константин от Visa
Copper Canyon е едно от четирите основни находища на злато и неблагородни метали