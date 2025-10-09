Курсът на долара за 9 октомври 2025 г.

Към днешна дата доларът се продава за 1,68215 лева.

Единната валута се котира за 1,1639 долара или надолу с 0,1 на сто спрямо нивото на затваряне от вчера. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1627 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN