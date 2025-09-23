Кои са най-високоплатените турски актьори?

Търските сериали се превеждат на множество езици и печелят сърцата на милиони зрители

През последното десетилетие турската телевизионна индустрия набра световна популярност, а нейните звезди се радват на международен интерес. Сериалите от Турция се превеждат на множество езици и печелят сърцата на милиони зрители. Неслучайно актьорите зад тези успешни продукции се радват на огромна популярност и високи възнаграждения. Ето кои са най-добре платените турски актьори за 2025 година.

Къванч Татлътуг

Къванч Татлътуг е артист с дългогодишна кариера, който успя да изгради трайна връзка с публиката благодарение на актьорския си талант и професионализъм. Големият му пробив идва с ролята на Муханад в сериала „Нур“, който бележи началото на славата му. В последните години Татлътуг впечатли зрителите с поредицата „Семейството“, която пожъна голям успех и дори се подготвя втори сезон. Поради статута и популярността си, той е един от най-високоплатените актьори в страната, получавайки по 1 милион турски лири на епизод.

Серенай Саръкая

Сред най-разпознаваемите лица в турската телевизия се нарежда и Серенай Саръкая – актриса, чийто талант не подлежи на съмнение. Тя се утвърди в множество успешни продукции, но сериозен обрат в кариерата ѝ настъпи със сериала „Семейството“, който затвърди мястото ѝ сред водещите имена в бранша. Серенай е в списъка на актрисите, които получават впечатляващи хонорари – 800 хиляди турски лири за епизод, което я прави една от най-високоплатените жени в индустрията.

Снимка: Instagram

Енгин Акюрек

Енгин Акюрек е добре познат на публиката със своето характерно актьорско присъствие и уникален стил на игра, пише sbisiali. Той стана широко популярен с ролята си във „Фатмагюл“, но не спря дотам и продължи с участия в различни проекти като „Казвам се Фарах“ и „Бягството“, които затвърдиха името му сред водещите актьори. Заради своя принос към турската драма и артистичната стойност, която носи, Енгин получава 500 хиляди турски лири на епизод.

Демет Йоздемир

Демет Йоздемир е още едно ярко име, което демонстрира, че турската драма дава равни възможности за изява както на мъже, така и на жени. Нейният пробив настъпи със сериала „Ранно пиле“, последван от „Моят дом“, където отново показа своята актьорска зрялост. С течение на времето Демет се утвърди като една от най-желаните актриси и днес получава по 500 хиляди турски лири за участие в епизод, което ѝ отрежда заслужено място сред водещите звезди.

Снимка: instagram/handemiyy

Ханде Ерчел

Ханде Ерчел съчетава красота, чар и актьорски талант, които ѝ помогнаха да се издигне до върховете на турската телевизия за изключително кратко време. След дебюта си в „Любовта не разбира думи“, тя участва и в хитови сериали като „Друг човек“ и „Почукай на вратата ми“. Публиката я обича, а критиците често подчертават професионализма ѝ. Понастоящем Ханде получава 350 хиляди турски лири на епизод.

Бурак Дениз

Бурак Дениз е име, което се свързва с харизма и актьорска дълбочина. Той винаги се стреми да се развива, като преминава през различни актьорски курсове и семинари. Известен с участията си в сериали като „Друг човек“ и „Марашлъ“, Бурак оставя ярка следа във всеки проект. През 2025 г. актьорът получава по 250 хиляди турски лири на епизод. Афра Сарачоулу е сред новото поколение актриси, които успяват да привлекат вниманието още с първите си големи роли. Сериалът „Земероплодникът“ ѝ носи широка популярност и тя бързо си проправя път към звездния елит на Турция. Макар и все още в началото на кариерата си, Афра получава по 100 хиляди турски лири на епизод, което я прави една от най-перспективните млади звезди.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN