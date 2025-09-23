"Намери ми гадже!": Защо Facebook смята, че AI може да ви помогне да намерите половинка?

Нов AI асистент цели да намали умората от безкрайното плъзгане

В повечето приложения за запознанства механизмът за намиране на половинка е един и същ - плъзгане. Механизмът за „плъзване“ в приложенията за запознанства става популярен благодарение на Tinder, който стартира през 2013 г. Един от съоснователите - Джонатан Бадийн е бил частично вдъхновен от експериментите на Б. Ф. Скинър с гълъби от 40-те години на миналия век, които включват система за награди, обуславяща птиците да свързват случайни действия с храна.

В днешно време обаче много хора се уморяват от този метод. Ако и вие сте от тях, Facebook има решение за вас. Отговорът е прост - изкуственият интелект.

Как да намерите партньор чрез AI?

Facebook Dating, функцията за запознанства на Meta, вградена в приложението Facebook, пусна в понеделник AI асистент, който да помага на хората да намират съвпадения.

„Хората са наистина уморени да плъзгат през стотици профили, за да стигнат в крайна сметка до съвпадение и среща“, казва Неха Кумар, продуктов мениджър във Facebook Dating, пред Business Insider.

„Опитваме се да разберем: как можем да се справим с този проблем, който е широко разпространен в запознанствата?“

Чатбот вместо плъзгане

Новият AI асистент за запознанства на Facebook представлява чатбот, който позволява на потребителите да търсят съвместими партньори — като прескачат плъзгането.

„Можете да кажете: "Намери някого, когото мога да заведа у дома при родителите си" или "Намери броклински техно ентусиаст, който би ходил на EDM концерти с мен", и той ще прегледа всички хора в нашата екосистема и ще открие подходящия за вас“, обясни Кумар.

Асистентът, изграден върху моделите Llama на Meta, може да бъде подканван и за съвети при запознанства, например какво да се напише на съвпадение или къде да се избере място за първа среща.

Откъде асистентът взима информацията?

Всичко, което асистентът препоръчва, се базира на публично достъпната информация от профила на потребителя. Ако например го помолите да намери човек, който ходи на EDM концерти, асистентът ще търси хора с такива интереси в профилите им.

„Той не извлича подразбираща се информация“, допълни Кумар.

Кумар уточни, че асистентът не е един от AI-компаньоните на Meta с установени персонажи, които приличат на хора.

Facebook пуска функцията с AI асистент за потребителите в САЩ и Канада. Приложението представя и друга функция, наречена „Meet Cute“, която автоматично съчетава потребителите веднъж седмично по алгоритъма за съвпадения на Facebook. (Ако не е подходящо, можете да прекратите съвпадението.)

Повече за Facebook Dating

Стартирал през 2019 г., Facebook Dating може да не е първото приложение за запознанства, което ви идва наум, но се опитва да се позиционира пред младите потребители като алтернатива на платформи като Hinge или Bumble. Приложението няма монетизация под формата на платени стени, уточни Кумар.

„Много не искаме да тръгваме по този път“, каза тя.

Facebook съобщи, че съвпаденията сред младите възрастни са се увеличили с 10% на годишна база и че стотици хиляди млади възрастни в САЩ и Канада създават акаунти във Facebook Dating всеки месец. За да насърчи повече млади хора да използват функцията за запознанства, Facebook подготвя маркетингови кампании, каза Тифани Лин, мениджър „Маркетинг на продукти“.

През октомври Facebook ще проведе „taildating“ изживяване на Държавния панаир на Тексас, където съперничещите футболни отбори на Тексаския университет и Университета на Оклахома ще се изправят един срещу друг, поясни Лин. Там компанията ще рекламира последните функции на Facebook Dating, включително AI асистента.

AI в онлайн запознанствата

Facebook не е първата компания, която предлага AI решение за онлайн запознанства. Най-големите приложения за запознанства също обсъждат как да интегрират изкуствен интелект в платформите си.

Главният изпълнителен директор на Bumble, Уитни Улф Хърд, например, казва пред The Wall Street Journal миналия месец, че компанията разработва нова AI-подсилена услуга за запознанства. А главният изпълнителен директор на Hinge, Джъстин Маклауд, е посочил, че AI може да подобри преживяването на потребителите, като усъвършенства възможностите за съвпадения.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN