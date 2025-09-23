Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI

Споразумението предвижда Nvidia да придобие акции без право на глас в OpenAI

Американският производител на чипове Nvidia ще инвестира до 100 милиарда долара в OpenAI и ще й доставя чипове за центровете й за данни, съобщиха двете компании, цитирани от Reuters.

Споразумението предвижда Nvidia да придобие акции без право на глас в OpenAI, след което средствата да бъдат използвани за закупуване на усъвършенствани чипове на компанията. Според източник, запознат с преговорите, става въпрос за две отделни, но взаимосвързани трансакции.

В изявление главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман посочи, че изчислителната инфраструктура ще бъде в основата на бъдещата икономика и че компанията ще използва сътрудничеството с Nvidia както за нови разработки в областта на изкуствения интелект, така и за предоставяне на възможности на потребители и бизнес.

Двете компании подписаха писмо за намерения за внедряване на поне 10 гигавата системи на Nvidia за OpenAI. Мощността на тези чипове се равнява на нуждите на повече от осем милиона домакинства в САЩ.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с 4,4 на сто до рекорден дневен връх, а производителят на центрове за данни Oracle, който работи с Nvidia, SoftBank и Microsoft по проект на стойност 500 млрд. долара за изграждане на глобални центрове за данни с изкуствен интелект, добави около 6 на сто към стойността си.

Съгласно новата сделка Nvidia ще започне с първоначална инвестиция от 10 млрд. долара, след като бъде финализирано споразумението за закупуване на системите. Очаква се компанията да започне доставки на хардуер в края на 2026 г., като първият гигават изчислителна мощност ще бъде внедрен през втората половина на същата година на платформата Vera Rubin.

Анализатори отбелязват, че част от инвестицията на Nvidia може да се върне при компанията под формата на покупки на чипове. В миналото подобни сделки са пораждали въпроси за т.нар. "кръгова търговия".

Подобно на Google и Amazon, разработва собствени чипове за изкуствен интелект, но според запознати сделката с Nvidia не променя тези планове, нито партньорството с Microsoft.

От 2019 г. Microsoft е инвестирала милиарди долари в OpenAI. Миналата седмица Nvidia обяви сътрудничество с Intel за чипове с изкуствен интелект, включващо ангажимент за 5 млрд. долара. През октомври 2024 г. Nvidia подкрепи OpenAI и в кръг на финансиране от 6,6 млрд. долара.

Мащабът на новата сделка може да предизвика антитръстови проверки. Министерството на правосъдието и Федералната търговска комисия вече са договорили механизъм за наблюдение върху ролята на Microsoft, OpenAI и Nvidia в сектора, предаде БТА. Засега администрацията на президента Доналд Тръмп прилага по-лек подход към конкуренцията в сравнение с предишното управление.

По-рано този месец OpenAI и Microsoft обявиха и необвързващо споразумение за преструктуриране на компанията в юридическо лице с нестопанска цел.

Според експерти подобни споразумения може да затвърдят доминиращите позиции на Nvidia в хардуера и на OpenAI в софтуера, както и да ограничат възможностите на конкуренти като AMD и други компании, разработващи модели за изкуствен интелект.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN