Фермерите ще получат 42 ст. отстъпка за литър гориво за селскостопански нужди

За какво се използва горивото в агросектора?

Фрмерите ще получат отстъпка от 42 ст. от стойността на акциза за литър закупено гориво, използвано за селскостопанско производство през 2024 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието Георги Тахов, предаде БНР.

Снимка: Getty Images/iStock

Годишният бюджет на схемата за тази държавна помощ е до 100 млн. лева. Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година, уточняват от агроведомството.

Селскостопанското гориво се използва основно за захранване на земеделска техника като трактори, комбайни, сеялки и пръскачки, които извършват обработка на земята, сеитба и прибиране на реколтата. Освен това, то осигурява енергия за транспорт на продукция, торове и други материали чрез камиони и ремаркета, използвани в агросектора.

Дизеловото гориво често се използва и за отопление на стопански постройки като складове и оранжерии поради високата си ефективност и способността бързо да загрява големи пространства. В някои случаи то служи и за захранване на генератори, които осигуряват електричество в райони без достъп до електрическата мрежа.

