БГ Бизнес Фермерите ще получат 42 ст. отстъпка за литър гориво за селскостопански нужди

Фермерите ще получат 42 ст. отстъпка за литър гориво за селскостопански нужди

bTV Бизнес екип

За какво се използва горивото в агросектора?

Фрмерите ще получат отстъпка от 42 ст. от стойността на акциза за литър закупено гориво, използвано за селскостопанско производство през 2024 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието Георги Тахов, предаде БНР.

Годишният бюджет на схемата за тази държавна помощ е до 100 млн. лева. Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година, уточняват от агроведомството. 

Селскостопанското гориво се използва основно за захранване на земеделска техника като трактори, комбайни, сеялки и пръскачки, които извършват обработка на земята, сеитба и прибиране на реколтата. Освен това, то осигурява енергия за транспорт на продукция, торове и други материали чрез камиони и ремаркета, използвани в агросектора.

Дизеловото гориво често се използва и за отопление на стопански постройки като складове и оранжерии поради високата си ефективност и способността бързо да загрява големи пространства. В някои случаи то служи и за захранване на генератори, които осигуряват електричество в райони без достъп до електрическата мрежа.

