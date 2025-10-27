Продават първия мол в Пловдив

До Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отправено искане за разрешение за продажбата

„Тринити кепитъл" и "Хъс инвест", които преди година купиха мола срещу столичния хотел "Хемус", сега са в процес на придобиване и на "Мол Пловдив". Двете компании са поискали от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да разреши продажбата.

От съобщението става ясно, че купувач ще е съвместното им дружество TSH Investment. То беше създадено за покупката на Park Center Sofia. Сега TSH Investment иска да придобие "М.О. Пловдив" - дружеството зад Mall Plovdiv, става ясно от сайта на КЗК.

Mall Plovdiv - един от двата търговски центъра от този тип в града, е открит през 2009 г. Към края на миналата година 98% от търговската площ е отдадена под наем. Краен собственик е ирландският инвестиционен фонд Avestus, който в миналото за кратко бе съакционер и в Mall Sofia. Фондът притежаваше и офис сграда на софийската ул. "Московска", която продаде през 2018 г. Сега със сделката за пловдивския мол дружеството реално напуска българския пазар.

В баланса на дружеството "М.О. Пловдив" за 2024 г. имотът в Пловдив е оценен на 33.5 млн. лв., като има и задължение от 20 млн. лв. по кредит към Банка ДСК. Приходите са 14.7 млн. лв., а нетната печалба - 3 млн. лв., като двата показателя леко растат спрямо предходната година.

Реклама В TSH съдружници с равни дялове са "Тринити кепитъл" - дружеството за частни инвестиции на Тенчо Шиков от "Ромфарм", и пловдивската компания "Хъс инвест" на братята Иван и Александър Асенови.

"Тринити кепитъл" специализира в ритейл паркове (XОPark), молове и удобни магазини (веригата Minimart). Неотдавна започна и да строи първия Outlet Village в България. Това е третият мол за компанията, която през 2023 г. купи MegaMall в "Люлин". Сделката също беше в съдружие - тогава купувач с равен дял на "Тринити" беше "АП Капитал" на Петър Дудоленски и Ангел Ангелов, което има опит в развиването и управляването на търговски центрове, и на различни други видове търговски формати. Стойността на трансакцията неофициално се оценяваше на 18 млн. евро, като купувачът влезе и допълнително в нов дълг на предишния собственик за 13 млн. евро.

Сегашният съдружник на "Тринити" - "Хъс", е компания за търговия с метали, която от повече от десетилетие развива и жилищно строителство. При сделката за Park Center Sofia се твърдеше, че "Хъс" влиза, за да диверсифицира инвестициите си. Сега процесът продължава и в града, от който тръгва бизнесът на Иван и Александър Асенови. По информация от пазара "Аурига" - дружеството зад Park Center Sofia беше купено за 34 - 40 млн. евро, като новите собственици всъщност покриха почти 77 млн. лева задължения на мола.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN