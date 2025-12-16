Заплатите в Европа: Кои страни плащат най-високо?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
САЩ отхвърли офертата на Xtellus за активите на „Лукойл“
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Средната годишна заплата в ЕС е 39 808 евро
Началото на годината често е момент за кариерни промени, като възнаграждението е водещ фактор за много служители. Януари е предпочитан за смяна на работа, тъй като хората реализират новогодишните си планове, а компаниите актуализират стратегиите си за наемане през първото тримесечие. Заплатите са ключов елемент при избора на следваща кариерна стъпка и се различават значително между секторите и отделните държави в Европа. Ако обмисляте смяна не само на работодателя, но и на местоживеенето, най-новите данни на Евростат за 2024 г. показват отчетливи различия в доходите из континента.
Средната годишна заплата в ЕС е 39 808 евро. В рамките на Съюза стойностите варират от 15 387 евро в България до 82 969 евро в Люксембург, което представлява разлика от 5,4 пъти. Освен Люксембург, още пет държави надхвърлят средно 50 000 евро годишно: Дания, Ирландия, Белгия, Австрия и Германия. В другия край на подреждането, наред с България, Гърция и Унгария отчитат средни годишни възнаграждения под 20 000 евро. Евростат коригира данните, за да отразят еквивалент на пълна заетост, тъй като в много страни значителен дял от хората работят на непълен работен ден. Като цяло заплатите са по-високи в Западна и Северна Европа и по-ниски в Източна и Югоизточна Европа.
Според Джулия Де Лацари, икономист в Международната организация на труда, ключови фактори за разликите са икономическата структура и производителността. По-високата производителност позволява поддържането на по-високи заплати, а държавите с по-голям дял на сектори с висока добавена стойност – като финанси, информационни технологии и модерно производство – обикновено предлагат по-добро заплащане.
За разлика от тях, икономики с концентрация на заетост в селско стопанство, текстил и базови услуги са с по-ниски доходи. Значение имат и силата на профсъюзите, обхватът на колективното договаряне и нивото на минималните заплати. Д-р Агнешка Пясна от Европейския синдикален институт допълва, че ниската синдикализация и по-високата безработица отслабват пазарната позиция на работниците – обяснение за ниските възнаграждения в много страни от Централна и Източна Европа.
Когато заплатите се измерят по стандарт на покупателната способност (PPS), който отчита различията в разходите за живот, разликите намаляват. Теоретично една единица PPS купува едно и също количество стоки и услуги във всяка страна. Коригираните възнаграждения на пълен работен ден варират от 21 644 PPS в Гърция до 55 051 PPS в Люксембург, като съотношението между най-високата и най-ниската стойност спада до 2,5. След Люксембург, Белгия, Дания, Германия и Австрия са с над 48 500 PPS, докато Гърция, Словакия, Унгария, България и Естония остават под 28 000 PPS.
По думите на Лацари, по-високите ценови равнища обикновено вървят с по-високи номинални заплати, което променя подреждането: Румъния се изкачва от 22-ро на 13-то място при PPS, докато Естония пада от 16-то на 22-ро. Ако средният ръст от последните пет години се запази, се очаква средната заплата в ЕС да достигне 41 600 евро през 2025 г. и 43 400 евро през 2026 г., макар темповете да се различават значително между страните.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Активите на „Лукойл“ са оценявани на около 22 млрд. долара
Данните от индекса на мениджърите по покупките (PMI) на S&P Global за декември показват по-дълбоко от очакваното свиване в германското производство
Авиокомпанията вече предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от България