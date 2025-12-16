Заплатите в Европа: Кои страни плащат най-високо?

Средната годишна заплата в ЕС е 39 808 евро

Началото на годината често е момент за кариерни промени, като възнаграждението е водещ фактор за много служители. Януари е предпочитан за смяна на работа, тъй като хората реализират новогодишните си планове, а компаниите актуализират стратегиите си за наемане през първото тримесечие. Заплатите са ключов елемент при избора на следваща кариерна стъпка и се различават значително между секторите и отделните държави в Европа. Ако обмисляте смяна не само на работодателя, но и на местоживеенето, най-новите данни на Евростат за 2024 г. показват отчетливи различия в доходите из континента.

Средната годишна заплата в ЕС е 39 808 евро. В рамките на Съюза стойностите варират от 15 387 евро в България до 82 969 евро в Люксембург, което представлява разлика от 5,4 пъти. Освен Люксембург, още пет държави надхвърлят средно 50 000 евро годишно: Дания, Ирландия, Белгия, Австрия и Германия. В другия край на подреждането, наред с България, Гърция и Унгария отчитат средни годишни възнаграждения под 20 000 евро. Евростат коригира данните, за да отразят еквивалент на пълна заетост, тъй като в много страни значителен дял от хората работят на непълен работен ден. Като цяло заплатите са по-високи в Западна и Северна Европа и по-ниски в Източна и Югоизточна Европа.

Според Джулия Де Лацари, икономист в Международната организация на труда, ключови фактори за разликите са икономическата структура и производителността. По-високата производителност позволява поддържането на по-високи заплати, а държавите с по-голям дял на сектори с висока добавена стойност – като финанси, информационни технологии и модерно производство – обикновено предлагат по-добро заплащане.

За разлика от тях, икономики с концентрация на заетост в селско стопанство, текстил и базови услуги са с по-ниски доходи. Значение имат и силата на профсъюзите, обхватът на колективното договаряне и нивото на минималните заплати. Д-р Агнешка Пясна от Европейския синдикален институт допълва, че ниската синдикализация и по-високата безработица отслабват пазарната позиция на работниците – обяснение за ниските възнаграждения в много страни от Централна и Източна Европа.

Когато заплатите се измерят по стандарт на покупателната способност (PPS), който отчита различията в разходите за живот, разликите намаляват. Теоретично една единица PPS купува едно и също количество стоки и услуги във всяка страна. Коригираните възнаграждения на пълен работен ден варират от 21 644 PPS в Гърция до 55 051 PPS в Люксембург, като съотношението между най-високата и най-ниската стойност спада до 2,5. След Люксембург, Белгия, Дания, Германия и Австрия са с над 48 500 PPS, докато Гърция, Словакия, Унгария, България и Естония остават под 28 000 PPS.

По думите на Лацари, по-високите ценови равнища обикновено вървят с по-високи номинални заплати, което променя подреждането: Румъния се изкачва от 22-ро на 13-то място при PPS, докато Естония пада от 16-то на 22-ро. Ако средният ръст от последните пет години се запази, се очаква средната заплата в ЕС да достигне 41 600 евро през 2025 г. и 43 400 евро през 2026 г., макар темповете да се различават значително между страните.

