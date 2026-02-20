Помните ли я? Пицария, напуснала България, затваря 7 обекта в наша съседка

Компанията постоянно се бори в трудния пазар на пица

Днес, 20 февруари, Sphera Franchise Group обяви, че ще затвори седем ресторанта Pizza Hut в Румъния, управлявани чрез дъщерното ѝ дружество American Restaurant System. Компанията се позова на част от по-широк процес на оптимизация на мрежата, тъй като компанията заяви, че е изправена пред по-предизвикателна икономическа среда, пише Romania Insider.

„Решението се основава на развитието на икономическата и потребителската среда, повлияна от юли 2025 г. на либерализацията и покачването на цените на енергийния пазар, приемането на нови фискални мерки, увеличението на ставката на ДДС, както и забавянето на частното потребление, обусловено от по-предпазливо потребителско поведение при новите икономически условия“, се казва в доклад , подаден до Букурещката фондова борса.

Снимка: iStock

„Въпреки че финансовите резултати за първите шест месеца на 2025 г. следваха благоприятна траектория, новият икономически контекст създаде допълнителен натиск върху разходите и оперативните маржове“, каза същият източник.

Sphera Franchise Group очаква този ход да подпомогне оперативната рентабилност чрез елиминиране на повтарящи се загуби и оптимизиране на разходите, добавяйки, че търсенето ще бъде абсорбирано от други звена в мрежата, без това да повлияе значително на достъпа на клиентите до продуктите и услугите на Pizza Hut.

Общи продажби

Снимка: Getty Images

Групата, която управлява франчайзи на KFC, Pizza Hut и Taco Bell, отчете общи продажби от 1,15 милиарда румънски леи през първите девет месеца на миналата година, което е с 0,7% повече на годишна база, докато нетната печалба е спаднала с 40% до 42,8 милиона румънски леи, според Ziarul Financiar.

Спадът се дължи на по-високите оперативни разходи, особено разходите за труд, стагнацията на продажбите в Румъния и по-предпазливото поведение на потребителите на фона на засилената конкуренция в сегмента на бързото хранене.

Компанията у нас

Снимка: Getty Images

Pizza Hut постоянно се бори в трудния пазар на пица, особено срещу главния си конкурент Domino's Pizza. Веригата се изтегли от българския пазап преди 14 години, като освен това през 2020 г. сложи край и на операциите си в Гърция. Сега се съобщава, че 250 „слабо представящи се“ Pizza Huts обекта ще затворят в САЩ през първата половина на тази година, което се равнява на приблизително 3% от присъствието ѝ в САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN