Полският президент настоява за данъчни облекчения за семейства с две или повече деца

По този начин президентът Навроцки влиза в открит сблъсък с правителството

Президентът на Полша Карол Навроцки подписа законопроект, който освобождава родителите с две или повече деца от данък общ доход върху годишни доходи до 140 хиляди злоти (около 32,600 евро) на родител. Мярката цели да подкрепи семейната политика, която бе заложена в предизборната кампания на Навроцки, и ще важи за родители на непълнолетни, деца с увреждания и студенти до 25 години.

„Полските семейства винаги ще могат да разчитат на своя президент“, заяви Навроцки, подчертавайки, че те са основата на националния „културен код“. По този начин полският президент показва, че ще разчита на силно консервативна реторика и социални програми с широк обществен отзвук, но икономисти предупреждават, че мярката може да има силен ефект върху бюджета.

Какво предвижда мярката

Облекчението е част от пакета за по-ниски данъци с цел осигуряването на подкрепа за семействата, обещан от Навроцки в предизборната кампания. Мярката предвижда, че семейства с две или повече деца и доход до 140 хил. злоти (32 600 евро) няма да плащат 12% данък.

Законопроектът включва и разширено определение за семейство, тъй като то обхваща не само биологични родители, но и настойници и приемни родители, както и родители, които издържат пълнолетни деца по време на обучението им.

Ефектът върху бюджета

Очакваният ефект върху бюджета е значителен. Неофициални изчисления поставят тежестта на около 16 млрд. злоти (3,7 млрд. евро) годишно, но Министерството на финансите предупреждава, че сумата може да достигне и 30 млрд. злоти (6,9 млрд. евро). Експерти смятат, че дори 16 млрд. са подценени и запълването на фискалната дупка ще е трудно, дори с по-добра събираемост на данъците.

В същото време Навроцки предлага и друг законопроект за затягането на контрола върху големи корпорации, като компании с приходи над 5 млрд. злоти (1,15 млрд. евро) за последните 3 години ще подлежат на поне една данъчна и митническа проверка в този период.

Сблъсък между правителство и президент

Премиерът Доналд Туск заяви категорично, че въпросите, свързани с фискалната политика и инфраструктурата, не са в правомощията на президента, като подчерта, че правителството ще защитава конституционния ред. Предложените законопроекти от страна на президента Навроцки по-скоро имат политически характер, тъй като той няма необходимото мнозинство в парламента, за да бъдат приети. На този етап управляващата коалиция изглежда единна и решена да блокира всяка инициатива, внесена от президента.

Въпреки това се очаква Навроцки да продължи с подобни действия. Важно е да се отбележни, че той настоява и за намаляване на общата ставка на ДДС с 1 процентен пункт – до 22%, както и за други фискални мерки. Очевидно президентът е решен да влезе в открит сблъсък с правителството.

Рисков момент остава възможността Навроцки да блокира ключови законопроекти, които кабинетът смята за жизненоважни за функционирането на държавата и икономиката. Tова показва, че Навроцки е готов да използва президентската институция като инструмент за печелене на теснопартийни борби на политическата сцена.

