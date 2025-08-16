1 USD
1.67337 BGN
Петрол
65.12 $/барел
Bitcoin
$118,197.0
Свят Тази държава е най-популярната европейска дестинация това лято

Тази държава е най-популярната европейска дестинация това лято

Десислава Боцева

Много хора тази година предпочитат градската почивка пред морската

Представете си летните ваканции и вероятно ще се сетите за златисти, пясъчни плажове и спокойни сини води. Изглежда обаче, че с покачването на температурите, градските почивки се превръщат в предпочитано лятно място за приключения. Според данни, събрани от онлайн агента за резервации Thomas Cook, това са дестинациите с най-много резервации в градовете, а водещите претенденти са малко изненадващи.

На първо място е Полша, където са направени 17% от резервациите. Вторият по големина град, Краков, с разнообразна романска, модернистична и готическа архитектура, Стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО, и историческото си значение по време на Втората световна война, предлага всички неща, които един добър град трябва да има, като същевременно остава очарователно земен.

7 долара нощувка: Тази подценявана страна в Азия е топ място за евтино пътуване през 2025 г.

За да се насладите на лятната си доза крайбрежие, разходете се по река Висла, където ще намерите замъка Вавел (който някога е бил дом на полски кралски особи) и сега е превърнат в един от най-добрите музеи на изкуството в Полша. След разходката по реката, останете на хладина с посещение на Музея за съвременно изкуство в Краков (MOCAK), където са изложени творби на талантливи полски и международни художници. За урок по историята на Краков, любителите на историята могат да посетят Мемориала Аушвиц-Биркенау, както и подземния музей Ринек под Главния пазарен площад (най-големият средновековен площад в Европа), пише Time out.

Унгария е на второ място с 13%, като градове като Будапеща цъфтят със съвременни хотели, барове на покрива и термални бани, които са перфектната алтернатива на плажните почивки. Градът също има богата култура- Будапеща се гордее с множество музеи, вариращи от изкуство и фотография до история и ужаси.

Най-предсказуемата в списъка може би е Италия, класирана на трето място с 11%. Що се отнася до градовете в тази винаги популярна лятна дестинация, пътешествениците могат да избират. Почувствайте древната история на гладиаторите, преминаващи през Колизеума в Рим, насладете се на най-добрите ресторанти във Флоренция или се разходете по водите на Венецианската лагуна във Венеция.

Ето пълния списък на Thomas Cook с най-добрите дестинации за градски почивки в Европа.

Полша
Унгария
Италия
Испания
Ирландия

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

