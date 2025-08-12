Кои страни от ЕС внасят най-много стоки в България?

Най-значителен е ръстът на вносните безалкохолни, алкохолни напитки и тютюн

Вносът на стоки от ЕС в България за периода януари - май 2025 г. бележи лек ръст от 0.3% в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 23 211.1 милиона лева (по цени CIF). Най-големи доставчици остават Германия, Румъния, Италия, Гърция и Полша. По сектори най-значителен е ръстът при „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ с 27.1%, докато най-голям спад се отчита при „Минерални горива, масла и подобни продукти“ – с 18.4%, предава БГ НЕС.

Снимка: Агенция Митници

През май 2025 г. вносът на стоки от ЕС се увеличава с 7.1%, като стойността му достига 4 519.3 милиона лева. Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - май 2025 г. е отрицателно и възлиза на 2 083.0 милиона лева (разлика между износ FOB и внос CIF).

През първите пет месеца на 2025 г. износът на стоки от България към Европейския съюз намалява с 4.8% в сравнение със същия период на 2024 г., достигайки стойност от 21 128.1 милиона лева. Най-големи търговски партньори на България остават Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които съставляват 63.1% от общия износ към държавите членки на ЕС, според данни на Националния статистически институт (НСИ).

Анализирайки износа по сектори според Стандартната външнотърговска класификация, най-значително увеличение е регистрирано при „Храни и живи животни“ – с 22.0%. От друга страна, секторът „Минерални горива, масла и подобни продукти“ отчита най-силен спад, който възлиза на 44.5%.

Само през месец май 2025 г. износът на български стоки за ЕС се понижава с 7.2% спрямо май 2024 г., достигайки 4 170.8 милиона лева.

