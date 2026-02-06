BGN → EUR
Свят Поледица блокира летище Берлин: Какво да знаят пътниците от и към София? (ВИДЕО)

Поледица блокира летище Берлин: Какво да знаят пътниците от и към София? (ВИДЕО)

bTV Бизнес екип

Все още няма яснота кога полетните операции ще бъдат възобновени

Излитанията и кацанията на международното летище в Берлин са временно преустановени заради поледица, съобщи ДПА, позовавайки се на ръководството на аеропорта. По думите на говорителка на летището пистовата настилка е изключително хлъзгава и гладка като стъкло“, което прави извършването на полети невъзможно при настоящите условия, предава БТА.

Все още няма яснота кога полетните операции ще бъдат възобновени, като окончателно решение за по-нататъшната работа на летището се очаква да бъде взето едва сутринта. Ситуацията остава динамична и зависи изцяло от развитието на метеорологичните условия.

Снимка: Reuters

Още през вчерашния ден на летище Берлин-Бранденбург, разположено в южните покрайнини на германската столица, бяха отменени множество полети. В началото на деня нито един самолет не успя да излети, тъй като леденият дъжд покри въздухоплавателните средства с лед. Първите излитания станаха възможни едва около обяд, но впоследствие разписанието беше белязано от сериозни закъснения и нови отменяния.

По това време затрудненията засягаха основно заминаващите полети, докато пристигащите самолети все пак успяваха да кацат. В по-широк план регионът на Берлин е засегнат от студено време, комбинирано със снеговалежи и леден дъжд, което води до значителни проблеми в транспорта. Извън столицата заледените пътища и снегът създават затруднения за пътуващите, включително по важни железопътни линии за дълги разстояния.

През 2025 г. летище Берлин-Бранденбург (BER) е обслужило 26,05 милиона пътници, което представлява ръст от 2,3% спрямо предходната година и е най-високият пътникопоток от откриването му през 2020 г. Макар окончателните данни за финансовия оборот за 2025 г. все още да не са напълно публикувани към началото на 2026 г., трафикът остава стабилен с над 2 милиона пътници месечно и особено силен летен сезон, сочат данни на Аirport-region

Новата гранична система на ЕС се забавя поради хаос в пътуванията

Какво трябва да знаете, ако пътувате от или към София? 

По информация към момента за днес и утре са планирани полети между двете държави, като за днешния ден са предвидени два полета. Според сайта на летище София тези полети не са отбелязани като отменени, но обстановката може да се промени в кратки срокове в зависимост от времето и решенията на авиокомпаниите.

Пътуващите, които днес или утре трябва да летят, е препоръчително да следят няколко ключови източника - актуалния статус на полета на сайта на съответната авиокомпания, информацията на интернет страниците на летищата за заминаване и пристигане, както и съобщенията по имейл или SMS от превозвача. Добре е също да се предвиди допълнително време на летището и да се следят информационните табла на място, тъй като при подобни метеорологични условия промените могат да настъпят в последния момент.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

