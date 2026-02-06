Какви жилища преобладават в новото строителство?

Средната жилищна площ на новопостроените жилища варира значително между отделните области

Жилищата с две стаи продължават да са най-разпространени сред новото строителство в България, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). През четвъртото тримесечие на 2025 г. са въведени в експлоатация 1809 жилищни сгради, съдържащи общо 8027 новопостроени жилища. От новите сгради 70,5% са със стоманобетонна конструкция, 24,2% с тухлена, 4,9% с друга конструкция и 0,4% с панелна, цитира БТА.

По вид на сградите най-голям е делът на къщите – 78,9%, следвани от жилищните кооперации с 15,3%. Най-много сгради са въведени в областите София (столица) – 284 сгради с 2821 жилища, Пловдив – 239 сгради с 866 жилища, и София – 194 сгради с 304 жилища.

През началото на 2025 г. също бяха въведени в експлоатация значителен брой нови сгради – 1052 сгради с 4086 жилища. Тогава делът на новопостроените къщи беше 77,2%, а на жилищните кооперации – 15,9%. Най-много нови сгради бяха регистрирани в областите София (столица) – 163 сгради с 1341 жилища, Пловдив – 135 сгради с 418 жилища, и Варна – 130 сгради с 517 жилища.

По отношение на броя стаи най-голям дял имат двустайните жилища – 39,9% в края на 2025 г., следвани от тристайните – 31,7%, докато жилищата с пет стаи са най-малко – 4,9%. В началото на 2025 г. също водещи са били двустайните жилища – 38,1%, следвани от тристайните – 37,8%, а едностайните са най-малко – 2,8%.

Средната жилищна площ на новопостроените жилища варира значително между отделните области. През последното тримесечие на 2025 г. най-големи жилища са били в Силистра – 132,8 кв. м, и Перник – 130,7 кв. м, а най-малки – във Видин – 45,3 кв. м, и Търговище – 52,7 кв. м. В началото на годината най-големи жилища са били във Видин – 151,8 кв. м, и Кърджали – 120,9 кв. м, а най-малки – в Плевен – 45,8 кв. м, и Разград – 47,5 кв. м.

