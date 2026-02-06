BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1798 BGN
Петрол
67.28 $/барел
Bitcoin
$66,701.0
Последвайте ни
1 USD
1.1798 BGN
Петрол
67.28 $/барел
Bitcoin
$66,701.0
БГ Бизнес Летище София открива покрития паркинг след голям ремонт

Летище София открива покрития паркинг след голям ремонт

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Има ли яснота за цените за паркиране?

Покритият многоетажен паркинг на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София отново ще бъде отворен след продължителния ремонт на 10 февруари. Това съобщи фирмата - оператор на летището "СОФ Кънект", която подготвя официално откриване на тази дата.

Ремонтът на закрития партинг започна в края на 2024 г. Проектът е на стойност 16.6 милиона евро, като в реновирането на съоръжението са използвани най-модерни технологии като хидробластиране на горния слой на плочите и подсилването им с карбонови нишки, посочват от "СОФ Кънект". Изпълнител на проекта е "Главболгарстрой".

Поледица блокира летище Берлин: Какво да знаят пътниците от и към София? (ВИДЕО)

След реновирането паркингът разполага с 930 паркоместа на 5 нива – едно от тях изцяло новосъздадено. Все още не е ясно какви ще са новите цени за престоя на автомобили на реновирания покрит паркинг.

Припомняме, че след неговото закриване за ремонтните дейности операторът на летища София отвори две нови площадки за автомобили с различни ценоразписи - по-скъп и по-евтин вариант, което предизвика големи обърквания и солени сметки за много пътуващи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

Източник: https://businessnovinite.bg/finansi/vsjaka-chetvarta-faktura-u-nas-ne-se-plashta-navreme.html?campaignsrc=clipboard

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата