Поколение Z ще натрупа над 74 трилиона долара до 2040 г.

Те са определяни като „поколение на харчещите“

Поколение Z е на път да се превърне в най-голямото и най-богатото поколение в света през следващото десетилетие. Според нов доклад на Bank of America родените между 1997 и 2012 г. се очаква да натрупат над 74 трилиона долара приходи до 2040 г., което ще ги направи водеща глобална икономическа сила.

Докладът показва драстична промяна за едно поколение, което в последните години се сблъсква с висока безработица и рязко нараснали разходи за живот. Много млади хора са били принудени да се откажат и от традиционната мечта за собствен дом.

Изостанали, но харчещи

Подобно на милениалите, поколение Z е израснало в трудна икономическа среда. 32% от анкетираните от Bank of America казват, че се чувстват изостанали спрямо своите родители по пътя към финансовите цели.

Невъзможността да спестяват значителни суми обаче не ги спира да харчат за почивки, концерти и домашни любимци. Според доклада те са „поколение на харчещите“.

„Тази нагласа ще ги превърне в едно от най-нарушаващите статуквото поколения за икономиките, пазарите и социалните системи по света,“ се казва в анализа.

Свръхобразовани и безработни

След COVID-19 и икономическите сътресения, трудовият пазар за поколение Z остава тежък. През февруари броят на домакинствата от това поколение, получаващи обезщетения за безработица, е нараснал с почти 32% спрямо година по-рано.

Докладът описва младите като „свръхобразовани и безработни“ – през 2022 г. 57% от хората на възраст между 18 и 21 години са учили висше образование, срещу 53% при милениалите през 2003 г. и 43% при поколение X през 1987 г.

По-високото образование вече носи ползи: поколение Z отчита най-бърз ръст на заплатите сред всички поколения – близо 8% на годишна база през февруари.

Мащабно прехвърляне на богатство

Освен чрез собствен труд, поколение Z ще спечели и от т.нар. „мащабно прехвърляне на богатство“, при което бейби бумърите ще оставят своите активи на децата и внуците си. По данни на Cerulli Associates до 2045 г. ще бъдат прехвърлени 84 трилиона долара към поколение X, милениалите и поколение Z.

Bank of America прогнозира, че през следващите пет години младото поколение ще увеличи доходите си до 36 трилиона долара, а до 2040 г. – над два пъти повече.

