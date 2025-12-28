Разработват влак, който ще се движи с 370 км/ч

Това ще бъде вторият най-бърз влак в света

Южна Корея е завършила разработването на влак от ново поколение, който се очаква в края на десетилетието да достигне експлоатационна скорост от 370 километра в час и да се нареди сред най-бързите в света, съобщи южнокорейското Министерство на транспорта, цитирано от Biznis Kurir.

Проектът EMU-370 е реализиран в рамките на национална изследователска програма и разполага с технологичен капацитет за максимална скорост до 407 километра в час.

Разработването на технологията е продължило от април 2022 г. до декември 2024 г., като общата стойност на проекта възлиза на 15,23 милиарда щатски долара. Близо 80% от средствата са осигурени от държавата, а останалата част – от частния сектор.

Производството на първите влакове от ново поколение ще започне през следващата година. В началния етап ще се провеждат изпитания, а масовото въвеждане в търговска експлоатация се очаква след 2031 г.

Ако проектът се реализира по план, EMU-370 ще бъде вторият най-бърз влак в света след китайския CR450, който вече е в изпитателна фаза, развива експлоатационна скорост от 400 километра в час и се очаква да бъде въведен в търговска експлоатация през 2027 г.

За сравнение, в редица развити западни държави, включително Франция и Германия, високоскоростните влакове в момента се движат със скорости до 320 километра в час.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN