Град в наша съседка е нова дестинация за топла почивка през студените месеци

Градът съхранява впечатляващи руини от 7-ми век пр.н.е

Град Сиде в Турция се превръща в нова, атрактивна дестинация за топла почивка през студените месеци. Това място е често сравнявано с Малдивите и предлага възможност за зимно слънце, но с предимството да е значително по-близо до дома.

Снимка: Getty Images/iStock

Сиде е древен град на Турската Ривиера, датиращ от 7-ми век пр.н.е., и съхранява впечатляващи руини като римски форум, театър и реставриран гръцки фонтан. Тази архитектурна разкрива напредничавостта на древните цивилизации, като например изобретателната система за водоснабдяване, която е използвала тръби, вградени в стените, вместо под улиците, за да избегне чести прекъсвания на инфраструктурата, пише CNN.

Местният екскурзовод Исмет подчертава, че 2000-годишната дренажна система на града все още функционира успешно и дори е издържала тестове след силни дъждове. Това допълва усещането, че Сиде е не само исторически значим, но и архитектурно забележителен град, в който древните технологии са оказали влияние върху съвременното градско планиране.

Освен историческите забележителности, регионът на Турската Ривиера предлага модерни удобства и възможности за почивка. След няколко дни престой става ясно, че Турската Ривиера е привлекателна алтернатива на по-далечни дестинации като Малдивите, с по-кратко пътуване и по-малка часовова разлика.

