Свят Камарата на ЕС: Спирания на производството заради износните ограничения на Китай

Камарата на ЕС: Спирания на производството заради износните ограничения на Китай

Свят

bTV Бизнес екип

Липсата на лицензи за редкоземни метали може да доведе до 46 паузи в производството

Европейската търговска камара в Китай очаква, че експортните контролни мерки на Пекин върху редкоземни елементи ще предизвикат допълнителни производствени спирания сред нейните членове. Липсата на одобрения за износ на ключовите суровини може през септември да доведе до 46 спирания на производствени линии, съобщи организацията в Пекин. До декември могат да последват още паузи.

Контекст: процедурите за подаване на заявления

Причина за затрудненията са самите процедури по издаване на лицензи. Според Камарата Министерството на търговията е одобрило едва 19 от общо 141 заявления за износ на редкоземни елементи. За 121 заявления, някои от тях обозначени като „спешно", решенията все още се очакват. Едно заявление е било отхвърлено поради грешка в данните.

Резултати от проучване

Камарата е събирала информация от своите членове между август и началото на септември, като публикуваните данни са към 9 септември. Не се уточнява кои компании и в кои държави са засегнати.

„Получаването на лицензи е най-належащият проблем за множество фирми“, заяви председателят на Камарата Йенс Ескелунд. По думите му механизмът, договорен между Брюксел и Пекин, засега носи облекчение само за някои предприятия.

Фон дер Лайен обяви механизъм

Китай въведе през април, на фона на митническия спор със САЩ, експортен контрол върху седем редкоземни елемента и произведените от тях магнити. Тези суровини се използват в сензори, електродвигатели и други високотехнологични приложения. Като основен световен производител на металите, страната разполага с важен преговорен лост чрез този контрол.

И германски компании се сблъскаха със сложната и продължителна процедура по кандидатстване. В края на юли председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по време на посещението си в Китай, обяви нов посреднически механизъм. Целта му, както тя посочи, е при недостиг да се проверява и бързо да се решава възникналият проблем.

