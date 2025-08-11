1 USD
Свят Защо плажовете в Италия са празни в разгара на летния сезон?

Защо плажовете в Италия са празни в разгара на летния сезон?

bTV Бизнес екип

В региона Абруцо туристическият поток е спаднал с 25%

Лятната ваканция в Италия през пиковия сезон на август тази година изненадва с необичайна картина – „Плажовете са празни“, съобщават националните и регионалните медии. Това е в рязък контраст с типичната лятна глъчка по италианското крайбрежие, предава БНР. 

Снимка: Getty Images / iStock

Една от основните причини е драстичното поскъпване на услугите – като например плажът в Аласио, Лигурия, където цената за седмица през август достига 660 евро. Това е най-скъпото място в страната, но дори по-достъпните плажове не успяват да привлекат обичайния поток от туристи.

В региона Абруцо например туристическият поток е спаднал с 25% в сравнение с миналата година. През уикендите местните жители частично компенсират липсата, но предпочитат безплатни плажове и носят храна от вкъщи. 

С вкус на Италия: Колко струва най-скъпата пица в света?

Рикардо Падовано, регионален президент на Съюза на собствениците на плажни курорти в Абруцо, казва пред вестник „Република“, че високите разходи за живот отказват хората от почивка. Увеличили са се цените за магистрали, гориво, паркинг и дори нощувки със закуска, като около 30% от местата за настаняване остават свободни. Медиите обобщават ситуацията с горчивата шега: „Морето за италианците стана много солено.“

