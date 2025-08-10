Кои плажове посещават богатите и колко харчат – може да срещнете и Джокович

Лятото тази година започна с покачване на цените

Глобалните суперлуксозни дестинации и цените на ежедневните удоволствия варират в зависимост от местоположението. На един от най-ексклузивните частни острови, остров Некер, на Британските Вирджински острови, който е начело в списъка, нощувката може да струва до 140 000 долара на вечер, докато цените на отделните стаи започват от 5650 долара.

Чадърите и шезлонгите са с пет процента по-скъпи

Както съобщава La Republica, лятото тази година започна с покачване на цените, а търговските асоциации в Италия отчитат петпроцентно увеличение на цените на чадърите и шезлонгите във всички райони. Сред петте плажа, които често се посещават от известни личности и които могат да струват повече от хиляда евро на ден, според данни на Codacons и Altroconsumo, първите две места в списъка с най-скъпите плажове за 2025 г. са заети от два обекта във Форте дей Марми, пише Forbes.

В луксозния италиански плажен клуб, ресторант и нощен клуб Twiga, разположен в Марина ди Пиетрасанта (продаден от известния италиански бизнесмен и бивш директор на Формула 1 Флавио Бриаторе на предприемача Леонардо Дел Векиа), известната императорска палатка може да струва до 1500 евро на ден и е организирана за групи (четири легла, четири шезлонга, шезлонги и маса), докато стандартна палатка струва около 600 евро на ден, според La Republica.

„Augustus се радва на красив частен плаж на впечатляващото тосканско крайбрежие, предлагайки на гостите си процедури и услуги, които го правят едно от най-ексклузивните кътчета на Форте дей Марми. Нов отопляем басейн с джакузи, 74 плажни палатки с шезлонги, чадъри и пейки, както и всеотдайното обслужване на персонала на плажа и бара ще гарантират, че престоят ви край морето е изпълнен с петзвездна почивка и релаксация“, се казва на уебсайта на хотела.

Иконом и седем менюта

Ултралуксозната кабана е ексклузивно частно пространство на плажа или до басейна, проектирано да осигури максимален комфорт, уединение и превъзходно обслужване, често за много богати гости, известни личности или VIP клиенти.

Луксозните кабани и шезлонги на плажа Багател в Сен Тропе, които включват ултралуксозни кабани с джакузита, икономи и седем менюта, струват около 5000 долара на ден, според justluxe.com.

Това са само някои от плажовете, които сме избрали, а сред тях, на самия връх на лукса по отношение на съдържание и цени, е плажът Ники, също в Сен Тропе, където луксозна кушетка може да струва до 3000 евро и включва първокласни опции в менюто, като например „суши лодка“ (начин на сервиране на суши, който прилича на малка лодка или кораб, на който са подредени различни парчета суши и сашими), започваща от 500 евро.

Престижен плажен клуб на известния плаж Псару, Намос на Миконос, Гърция, предлага на гостите си частни кабани за шест души с джакузи и иконом за 4500 евро на ден.

„Наскоро въведената хеликоптерна площадка е още едно брилянтно допълнение към луксозните удобства, които правят Nammos Mykonos уникален; най-добрата дестинация за бляскава VIP клиентела“, се казва на уебсайта.

Един от гостите на Nammos беше сръбският тенисист Новак Джокович и съпругата му, както и дъщерята на Доналд Тръмп, Тифани Тръмп, сред други известни личности.

