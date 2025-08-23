Playboy се мести и отваря централа в нов град

Тя ще се намира на последния етаж на луксозна офис сграда

Playboy планира да премести глобалната си централа от Лос Анджелис в Маями Бийч и да отвори Playboy клуб там. Седалището в Маями Бийч ще бъде разположена на последния етаж на луксозна офис сграда и ще включва студиа за подкрепа на "нарастващата мрежа от създатели" на Playboy. Клубът ще има ресторант, както и зона само за членове, вдъхновена от имението Playboy в Лос Анджелис, съобщи CBSN.

„Маями Бийч е сред най-динамичните и културно влиятелни градове в страната, което го прави идеален дом за следващата глава от работата на Playboy,“ заяви изпълнителният директор на Playboy Бен Кон. Планът е Playboy да се нанесе и да отвори през септември 2026 г.

Официални лица казаха пред CBS News Miami, че очакват около 200 души да работят, живеят и се забавляват в града вследствие на това преместване.

„За първи път в историята на Маями Бийч ще имаме голяма публично търгувана корпорация с централа тук,“ заяви общинският съветник на Маями Бийч Джо Магазин.

72-годишната компания ще бъде базирана в нова офис сграда на "Мичиган Авеню", северно от "Линкълн Роуд". Офис сградата няма да приюти само централата, но и ще стане Playboy клуб. Mагнатът Робърт Ривани, който стои зад проекта, каза, че концепцията комбинира гостоприемство и бизнес.

„Колко невероятни неща има в Маями Бийч? Времето, плажът, атмосферата. Всички красиви ресторанти и хотели. И мисля, че начинът на живот на Playboy много добре съвпада с този на Маями Бийч“, каза Ривани, собственик на офис сградара.

