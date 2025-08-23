Playboy се мести и отваря централа в нов град

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тя ще се намира на последния етаж на луксозна офис сграда
Playboy планира да премести глобалната си централа от Лос Анджелис в Маями Бийч и да отвори Playboy клуб там. Седалището в Маями Бийч ще бъде разположена на последния етаж на луксозна офис сграда и ще включва студиа за подкрепа на "нарастващата мрежа от създатели" на Playboy. Клубът ще има ресторант, както и зона само за членове, вдъхновена от имението Playboy в Лос Анджелис, съобщи CBSN.
„Маями Бийч е сред най-динамичните и културно влиятелни градове в страната, което го прави идеален дом за следващата глава от работата на Playboy,“ заяви изпълнителният директор на Playboy Бен Кон. Планът е Playboy да се нанесе и да отвори през септември 2026 г.
Официални лица казаха пред CBS News Miami, че очакват около 200 души да работят, живеят и се забавляват в града вследствие на това преместване.
„За първи път в историята на Маями Бийч ще имаме голяма публично търгувана корпорация с централа тук,“ заяви общинският съветник на Маями Бийч Джо Магазин.
72-годишната компания ще бъде базирана в нова офис сграда на "Мичиган Авеню", северно от "Линкълн Роуд". Офис сградата няма да приюти само централата, но и ще стане Playboy клуб. Mагнатът Робърт Ривани, който стои зад проекта, каза, че концепцията комбинира гостоприемство и бизнес.
„Колко невероятни неща има в Маями Бийч? Времето, плажът, атмосферата. Всички красиви ресторанти и хотели. И мисля, че начинът на живот на Playboy много добре съвпада с този на Маями Бийч“, каза Ривани, собственик на офис сградара.
