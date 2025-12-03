BGN → EUR
България e с най-висок ръст в ЕС на производствените цени в промишлеността

България e с най-висок ръст в ЕС на производствените цени в промишлеността

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Нарастването на цените е 4,6% на месечна основа

Производствените цени в промишлеността са се повишили с 0,1 на сто както в еврозоната, така и в ЕС през октомври 2025 г. спрямо септември. Това сочат първите оценки на европейската статистическа служба "Евростат", публикувани на сайта й. През септември показателят спадна с 0,1 на сто и за двете зони.

За България през октомври се отчита нарастване на производствените цени в промишлеността с 4,6 на сто на месечна основа, което е най-високият показател в ЕС. След страната ни по растеж се нареждат Ирландия (+1,4 на сто) и Естония (+1,3 на сто), а най-силен спад (-1 на сто) се отчита в Словакия.

Голям търговец на зърно в България е пред фалит

С отчитане на годишна основа – спрямо октомври 2024 г., показателят се е свил с 0,2 на сто в ЕС и с 0,5 на сто в еврозоната.

Ето до кога работещите родители могат да заявят данъчни облекчения за деца чрез работодателя

България отново е на първо място в ЕС и при годишното отчитане с темп на повишение от 17,6 на сто. След нас се нареждат Румъния (+9,4 на сто) и Швеция (+4,9 на сто), а най-голямо е намаляването на производствените цени в промишлеността в Люксембург (-5,6 на сто).

