Защо цените на автомобилите в САЩ ще продължават да растат?

Oколо 80% от новите автомобили се купуват на кредит, а близо една пета вече струват над 1000 долара месечна вноска.

Следващата година американците вероятно ще бъдат изправени пред нов скок в цените на автомобилите. Средната стойност на новия автомобил за кратко надхвърли 50 000 долара през септември, после отново слезе под тази граница през октомври — но според автомобилни анализатори цените отново се насочват нагоре и този път вероятно ще останат над ключовото ниво. Иван Друри от Edmunds и Ерин Кийтинг от Cox Automotive отбелязват, че автомобилите реално се доближават до тази цена, тъй като разходите по производството и оборудването продължават да растат, предава CNN.

Снимка: iStock

Високите цени на новите коли се превръщат в част от по-широката криза на достъпността, която кара много американци да живеят „от заплата до заплата“. Една от причините за очакваното поскъпване са спадът на лихвените проценти и начинът, по който купувачите възприемат финансирането. Около 80% от новите автомобили се купуват на кредит, а близо една пета вече струват над 1000 долара месечна вноска. Ако Федералният резерв продължи да понижава лихвите, дилърите биха могли да компенсират разликата, като повишат цените, без това да промени значително месечните плащания.

Същевременно по-заможните домакинства, които се възползват от ръста на фондовия пазар, повишените доходи и по-високите стойности на имотите, вероятно ще продължат да купуват по-скъпи модели. Това би могло да изтегли средната цена нагоре и да направи предстоящия пролетен сезон по-силен от обичайното.

Законодателните промени също играят роля. Отмяната на финансовите санкции за производители, които надвишават емисионните лимити, позволява на автомобилните компании да насочат усилията си към по-големи и печеливши модели — пикапи и SUV-ове — които по дефиниция са по-скъпи. Така те увеличават средната цена на пазара. В същото време новите модели за 2026 г. навлизат с по-високи базови цени и постепенно започват да доминират продажбите, докато автомобилите от моделна 2025 г. се разпродават.

Въпреки всички тези фактори има един сценарий, при който цените могат да се понижат - рязко отслабване на пазара на труда. Ако загубите на работни места се увеличат, търсенето на нови автомобили може рязко да спадне — подобно на периодa на Голямата рецесия, когато продажбите рухнаха и General Motors и Chrysler фалираха, след което получиха държавна помощ.

