Българска банка за първи път придобива чужда банка, което е добра новина за икономиката като цяло, заяви пред БТА Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на "Българо-американска кредитна банка" (БАКБ). Коментарът идва, след като днес Българската народна банка (БНБ) даде одобрение БАКБ да придобие „Токуда банк“

По думите й придобиването на "Токуда Банк" няма да промени много позиционирането на БАКБ в рамките на българската банкова система, но представлява стъпка към консолидация на пазара.

"Всъщност много важният факт е, че българска банка, с мажоритарно българско участие, придобива чужда банка – това е за първи път", каза Бориславова.

Цветелина Бориславова уточни, че издаденото одобрение от страна на БНБ, което идва месец преди страната ни да влезе в официално в еврозоната,, даващо зелена светлина за приключване на сделката. Тя добави, че, след което ще стартира процедура по вливане на придобитата банка в БАКБ.

При все че сделката бе подписана през април миналата година, финализирането ще се случи чак сега, тъй като е отнело много време на ЕЦБ да върне обратно окончателното решение, обясни Бориславова.

Тя подчерта, че БАКБ се гордее с това, че е успяла да премине през всички сложни процедури и да отговори на изискванията на ЕЦБ за разрешаване на придобиването.

"Ние преминахме през всичко това и сме одобрени,, която не е българска собственост, и считаме, че това е един добър ход за българската икономика като цяло, защото трябва да има истински силни прозрачни български банки, които, и това е нашето поредно утвърждаване като такава", каза Цветелина Бориславова.

БАКБ обяви през април миналата година, че между БАКБ и японското дружество "Токушукай Инк" е постигнато споразумение за придобиване на 99,94 на сто от капитала на "Токуда Банк" АД. През юли 2024 година Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиването, а днес БНБ в изпълнение на инструкция ЕЦБ издаде одобрение за придобиването.

