Който хвърли боклук - плаща: Тази столица въвежда глоби срещу замърсяването

След пандемията от Covid-19 туризмът в страната нарасна значително

Посетителите, които бъдат заловени да изхвърлят отпадъци в популярния район Шибуя в Токио, вече ще бъдат санкционирани на място. Мярката е част от усилията на властите да се справят с последствията от рекордния туристически бум в Япония. Докато страната посреща безпрецедентен брой посетители, един от най-оживените квартали на столицата предприема по-строги действия срещу нарастващия проблем с боклуците, предава Еuronews.

Туристите и местните жители, хванати да замърсяват улиците на Шибуя, вече са изправени пред незабавна глоба от 2000 йени (около 10,75 евро). Новите правила са част от по-широка кампания срещу препълнените улици, консумацията на алкохол на обществени места и натиска, породен от свръхтуризма. Това е пореден опит на японските власти да намерят баланс между процъфтяващата туристическа индустрия и качеството на живот на местните жители.

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Борбата с отпадъците е сериозен приоритет за Токио. В някои райони властите дори налагат санкции на собственици на заведения за храни и напитки, ако не осигурят достатъчно кошчета за отпадъци. Междувременно популярността на Япония като туристическа дестинация продължава да расте. През 2025 г. страната е приела рекордните 42,7 милиона международни посетители, което неизбежно води и до увеличаване на количеството отпадъци.

Според японската обществена телевизия NHK около Шибуя се наблюдава ръст на хората, включително туристи, които консумират алкохол и оставят отпадъци по улиците. Освен финансовите санкции, властите стартират и информационна кампания под мотото „Ако хвърляш боклук, губиш пари“. За прилагането на мерките ежедневно патрулират до 50 служители, които могат да налагат глоби, платими в брой, с кредитна карта или чрез QR код.

Япония е известна с малкия брой обществени кошчета за отпадъци – практика, свързвана отчасти със съображения за сигурност и риска те да бъдат използвани при терористични атаки. Това обаче не остава незабелязано от туристите. В правителствено проучване от миналата година около 20% от посетителите посочват липсата на кошчета като най-сериозното неудобство по време на престоя си в страната.

След пандемията от Covid-19 туризмът в Япония нарасна значително, подпомогнат от отслабването на националната валута и популярността на множество вирусни видеоклипове в социалните мрежи. С увеличаването на туристическия поток обаче се засилват и проблемите, свързани със свръхтуризма. В отговор правителството въвежда различни мерки, сред които по-високи туристически данъци за чуждестранните посетители и специални приложения за управление на тълпите, които да ограничат струпванията в най-посещаваните райони на страната.