BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
Последвайте ни
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
Технологии Amazon ще инвестира 35 млрд. долара в Индия

Amazon ще инвестира 35 млрд. долара в Индия

bTV Бизнес екип

Компанията вече е изградила значителна инфраструктура там

Амазон“ обяви, че планира значително да увеличи присъствието си в Индия, като почти удвои средствата, които вече е вложила в страната. Американският гигант в електронната търговия съобщи, че до 2030 г. възнамерява да инвестира над 35 милиарда долара във всички свои индийски операции сума, която надгражда досегашните близо 40 милиарда долара инвестиции, предава БТА.

Снимка: Getty Images/iStock

В изявлението си Амазон“ подчертава, че стратегиите ѝ в Индия се основават на три ключови стълба: развитието на ИИ-базирани решения, разширяването на износните възможности за местните предприемачи и подпомагането на заетостта чрез създаване на нови позиции в технологичния и логистичния сектор. Компанията вече е изградила значителна инфраструктура от транспортни мрежи и логистични хъбове до центрове за данни, платежни системи и иновационни технологични звена.

Амит Агарвал, старши вицепрезидент на Амазон“ за развиващите се пазари, заяви, че компанията се стреми да остане един от основните двигатели на индийската икономика. Той подчерта, че Индия е сред най-бързо развиващите се дигитални пазари в света, което я прави изключително важна за глобалната стратегия на Амазон“.

Amazon открива нова централа в Европа - ето къде

Засилените инвестиционни планове се вписват в по-широка тенденция: Индия се превръща в приоритетна дестинация за големите технологични корпорации. Страната, която вече е петата по големина икономика в света, се очаква да надхвърли 900 милиона интернет потребители до края на годината.

Само ден преди съобщението на Амазон“, Майкрософт“ разкри най-голямата си инвестиция в Азия досега: 17,5 милиарда долара за следващите четири години, насочени към развитие на облачна инфраструктура и решения с изкуствен интелект в Индия. Новината беше споделена от изпълнителния директор Сатя Надела в платформата X, след срещата му с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата