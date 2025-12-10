Amazon ще инвестира 35 млрд. долара в Индия

Компанията вече е изградила значителна инфраструктура там

„Амазон“ обяви, че планира значително да увеличи присъствието си в Индия, като почти удвои средствата, които вече е вложила в страната. Американският гигант в електронната търговия съобщи, че до 2030 г. възнамерява да инвестира над 35 милиарда долара във всички свои индийски операции – сума, която надгражда досегашните близо 40 милиарда долара инвестиции, предава БТА.

В изявлението си „Амазон“ подчертава, че стратегиите ѝ в Индия се основават на три ключови стълба: развитието на ИИ-базирани решения, разширяването на износните възможности за местните предприемачи и подпомагането на заетостта чрез създаване на нови позиции в технологичния и логистичния сектор. Компанията вече е изградила значителна инфраструктура – от транспортни мрежи и логистични хъбове до центрове за данни, платежни системи и иновационни технологични звена.

Амит Агарвал, старши вицепрезидент на „Амазон“ за развиващите се пазари, заяви, че компанията се стреми да остане един от основните двигатели на индийската икономика. Той подчерта, че Индия е сред най-бързо развиващите се дигитални пазари в света, което я прави изключително важна за глобалната стратегия на „Амазон“.

Засилените инвестиционни планове се вписват в по-широка тенденция: Индия се превръща в приоритетна дестинация за големите технологични корпорации. Страната, която вече е петата по големина икономика в света, се очаква да надхвърли 900 милиона интернет потребители до края на годината.

Само ден преди съобщението на „Амазон“, „Майкрософт“ разкри най-голямата си инвестиция в Азия досега: 17,5 милиарда долара за следващите четири години, насочени към развитие на облачна инфраструктура и решения с изкуствен интелект в Индия. Новината беше споделена от изпълнителния директор Сатя Надела в платформата X, след срещата му с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи.

