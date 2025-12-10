БНБ ще работи извънредно две съботи - ето защо

В кои часове ще обслужва клиенти централната банка?

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти през следващите две съботи - едната на 13-и декември, а другата на 20-и декември, съобщиха от централната банка. Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети.

На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център да се закупят пакети и да се извършва обмяна на левове в евро.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 ч. до 15:45 ч. часа без прекъсване.

