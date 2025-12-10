BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
Последвайте ни
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
БГ Бизнес БНБ ще работи извънредно две съботи - ето защо

БНБ ще работи извънредно две съботи - ето защо

bTV Бизнес екип

В кои часове ще обслужва клиенти централната банка?

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти през следващите две съботи - едната на 13-и декември, а другата на 20-и декември, съобщиха от централната банка. Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети.

Исторически скок: Цената на среброто премина границата от 60 долара за тройунция

На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център да се закупят пакети и да се извършва обмяна на левове в евро.

Преди Коледа: Какви са цените на коледните елхи тази година?

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 ч. до 15:45 ч. часа без прекъсване.   

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата