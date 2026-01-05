10-те най-скъпи неща, които Кристиано Роналдо притежава (ВИДЕО)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Всички нови продукти, които Apple се очаква да представи през 2026 г.
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Колекцията му от екстравагантни вещи отразява всичко това, което се определя като лукс
Определян за един от най-великите футболисти на всички времена, Кристиано Роналдо изгражда империя както на терена, така и извън него. С кариера, обхващаща над две десетилетия, пет награди „Златна топка“ и богатство, оценено на над $500 млн., разточителният начин на живот на португалската суперзвезда е доказателство за неговия успех.
Колекцията му от екстравагантни вещи отразява всичко това, което се определя като лукс. Ето кои са 10-те най-скъпи неща, притежавани от футболиста на Ал-Насър:
10. Имението “Ла Финка” (Испания)
Докато играе за Реал Мадрид (б.а - от 2009 г. до 2018 г.) Роналдо избира да живее в бижуто “Ла Финка”, заедно със семейството си. Имението се намира в един от най-елитните и луксозни комплекси в испанската столица. Проектът за построяването му е дело на известния архитект Хоакин Торес. В него има модерна фитнес зала, вътрешни и външни басейни, детска площадка, стая с трофеите и наградите на Кристиано, както и различни артикули с неговото лого - CR7. Негови съседи са звезди на световния футбол като Гарет Бейл и Серхио Рамос. Имотът е оценен на $6 млн.
9. Имотът в Чешир (Англия)
Това имение все още е в портфолиото на носителя на 5 награди за Най-добър футболист в света на ФИФА, макар че бе обявено за кратко за продажба през 2024 г. Роналдо избира къщата в Чешир по време на втория си период в Манчестър Юнайтед (б.а. - през 2021/2022). Разполага се на площ от 93 077 м. и в него са разположени огромен плувен басейн, фитнес зала, киносалон и терен за падел, както и седем спални и шест бани, сауна, джакузи, дрешник и балкон към градината. Всичко това срещу $6.3 млн.
8. Луксозен апартамент в Лисабон (Португалия)
Кристиано нарежда сред притежанията си и луксозен апартамент в Лисабон, който купува за $7.9 млн. през 2018/2019. Намира се близост до парк “Едуардо VII”. Разкошната резиденция предлага зашеметяваща 360-градусова гледка към града, частен инфинити басейн, спа център, фитнес зала, домашно кино и множество спални, отразяващи вкуса му към модерния дизайн и ексклузивност в града, където е започнал футболния си път.
7. Домът му на остров Мадейра (Португалия)
Носителят на 34 трофея в кариерата си има разкошна къща на остров Мадейра, където е роден. Смята се, че е близо до пристанището на Фуншал. Има седем етажа, басейн на покрива, фитнес зали, футболно игрище и голям гараж, който може да събере пет коли. Там живеят майка му и брат му Уго. Роналдо се разделя с $8.8 млн., за да се сдобие с изоставен склад и да го превърне в резиденция с гледка към морето. Преди години в същия имот се е помещавал нощният клуб „Bar/Club Noir“.
6. Aвтомобилът “Bugatti Centodieci”
Първокласните коли също не липсват сред придобивките на португалеца. Роналдо има изключително рядък, лимитиран до 10 броя в света, “Bugatti Centodieci”. Това е хипер кола, която е почит към класическия “Bugatti EB110”, с 1600 конски сили и ускорение 0-100 км./ч. за 2.4 секунди. Двигателят й е 8.0-литров W16. На няколко пъти рекордьорът по голове и асистенции в Шампионската лига е забелязван да я шофира, а понякога е използвана и от неговите бодигардове, което показва, че тя е активна част от автопарка му. Изчислява се до $9.5 млн.
5. Яхтата “ Azimut Grande”
Влиза в притежанията на футболиста през 2020 г. Понякога той често е сниман да се излежава на 24-метровата яхта. В нея са поставени пет удобни каюти и шест бани, две зони за релакс, кухня, хол и трапезария. С два двигателя с мощност 1900 к.с., “Azimut Grande” може да достигне 28 възела (б.а. - 32 мили в час). През годините на профила на половинката му Джорджина Родригес в Instagram са се появили множество семейни снимки от тази яхта, която е оценена на $11 млн.
4. Апартаментът му в Ню Йорк (САЩ)
40-годишният нападател е бил горд собственик и на апартамент в емблематичната “Тръмп Тауър”, в Ню Йорк. Роналдо го има от 2015 г., когато се разделя с $18 млн., за да го получи. Жилището е с изглед към Сентрал парк и забележителностите на Манхатън. Отличава се с изискани облицовки от мрамор и дърво, направени по поръчка. Простира се на 230 кв. м. Въпреки че по-късно Кристиано го продава, покупката подчертава неговия статус и огромно богатство, дори след като по-късно инвестира в имение в Португалия.
3. Огромна резиденция в Португалия
Европейският шампион с Португалия от шампионата на Стария континент през 2016 г. може да си позволи да отседне и в най-скъпата частна резиденция в страната на откривателите. Мега-имението, което е негова собственост, се намира в първокласния квартал “Кинта ди Мариня”, който е в близост до Лисабон. Цената му е 22 млн., а в него има частно кино, спа център, два басейни (б.а. - включително подземен такъв със стъклено дъно), тенис корт и гараж за богатата му колекция от автомобили. Разполага с размери от 900 кв. м. жилищна площ, включително масивна спалня от 300 кв. м.
2. Дял от настоящия му клуб Ал-Насър
Новият договор на Кристиано Роналдо с Ал-Насър от юни е не само най-доходоносният в историята на футбола, но и може да промени начина, по който се възприемат елитните играчи в екосистемата на спорта. Според него, футболистът не само е удължил контракта си с две години, но и ще допълни активите си с още 577 млн. евро. Към всичко това Най-известният спортист в света на ESPN от 2016 до 2019 г. придобива и 15% дял от акциите на клуба от саудитската Про Лига. Стойността им се изчислява до $41.3 млн. Този ход поставя Роналдо не само в ролята на основен играч, но и като стратегически актив - марка, посланик и сега съсобственик, чието присъствие е основополагащо за модела на растеж на Саудитската професионална лига.
1. “Bombardier Global Express”
В началото на 2025 г. Кристиано изненада всички, като замени своя “Gulfstream G200” с “Bombardier Global Express”. Луксозният частен самолет е изцяло персонализиран с логото на футболиста, който списание “Time” включва в списъка си със 100-те най-влиятелни личности за 2014 г. Изчисленията показват, че той струва около $57 млн., което го превръща в най-скъпото нещо, с което Роналдо може да се хвали. Един летателен час с него излиза около 5200 евро. Самолетът може да побере до 14 души и е оборудван с 4K развлечения. Седалките му са от награждаваната колекция “Nuage”, а освен това е снабден с висококачествената аудио система “l'Opera”. В него са поместени още кухня, фурна, хладилник, зона за почивка на екипажа и голяма баня. Накратко, това не е просто самолет, а луксозен хотел с крила.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Цените са се повишили с 0,89% през миналия месец