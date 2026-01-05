10-те най-скъпи неща, които Кристиано Роналдо притежава (ВИДЕО)

Колекцията му от екстравагантни вещи отразява всичко това, което се определя като лукс

Определян за един от най-великите футболисти на всички времена, Кристиано Роналдо изгражда империя както на терена, така и извън него. С кариера, обхващаща над две десетилетия, пет награди „Златна топка“ и богатство, оценено на над $500 млн., разточителният начин на живот на португалската суперзвезда е доказателство за неговия успех.

Колекцията му от екстравагантни вещи отразява всичко това, което се определя като лукс. Ето кои са 10-те най-скъпи неща, притежавани от футболиста на Ал-Насър:

10. Имението “Ла Финка” (Испания)

Докато играе за Реал Мадрид (б.а - от 2009 г. до 2018 г.) Роналдо избира да живее в бижуто “Ла Финка”, заедно със семейството си. Имението се намира в един от най-елитните и луксозни комплекси в испанската столица. Проектът за построяването му е дело на известния архитект Хоакин Торес. В него има модерна фитнес зала, вътрешни и външни басейни, детска площадка, стая с трофеите и наградите на Кристиано, както и различни артикули с неговото лого - CR7. Негови съседи са звезди на световния футбол като Гарет Бейл и Серхио Рамос. Имотът е оценен на $6 млн.

9. Имотът в Чешир (Англия)

Това имение все още е в портфолиото на носителя на 5 награди за Най-добър футболист в света на ФИФА, макар че бе обявено за кратко за продажба през 2024 г. Роналдо избира къщата в Чешир по време на втория си период в Манчестър Юнайтед (б.а. - през 2021/2022). Разполага се на площ от 93 077 м. и в него са разположени огромен плувен басейн, фитнес зала, киносалон и терен за падел, както и седем спални и шест бани, сауна, джакузи, дрешник и балкон към градината. Всичко това срещу $6.3 млн.

8. Луксозен апартамент в Лисабон (Португалия)

Кристиано нарежда сред притежанията си и луксозен апартамент в Лисабон, който купува за $7.9 млн. през 2018/2019. Намира се близост до парк “Едуардо VII”. Разкошната резиденция предлага зашеметяваща 360-градусова гледка към града, частен инфинити басейн, спа център, фитнес зала, домашно кино и множество спални, отразяващи вкуса му към модерния дизайн и ексклузивност в града, където е започнал футболния си път.

7. Домът му на остров Мадейра (Португалия)

Носителят на 34 трофея в кариерата си има разкошна къща на остров Мадейра, където е роден. Смята се, че е близо до пристанището на Фуншал. Има седем етажа, басейн на покрива, фитнес зали, футболно игрище и голям гараж, който може да събере пет коли. Там живеят майка му и брат му Уго. Роналдо се разделя с $8.8 млн., за да се сдобие с изоставен склад и да го превърне в резиденция с гледка към морето. Преди години в същия имот се е помещавал нощният клуб „Bar/Club Noir“.

6. Aвтомобилът “Bugatti Centodieci”

Първокласните коли също не липсват сред придобивките на португалеца. Роналдо има изключително рядък, лимитиран до 10 броя в света, “Bugatti Centodieci”. Това е хипер кола, която е почит към класическия “Bugatti EB110”, с 1600 конски сили и ускорение 0-100 км./ч. за 2.4 секунди. Двигателят й е 8.0-литров W16. На няколко пъти рекордьорът по голове и асистенции в Шампионската лига е забелязван да я шофира, а понякога е използвана и от неговите бодигардове, което показва, че тя е активна част от автопарка му. Изчислява се до $9.5 млн.

5. Яхтата “ Azimut Grande”

Влиза в притежанията на футболиста през 2020 г. Понякога той често е сниман да се излежава на 24-метровата яхта. В нея са поставени пет удобни каюти и шест бани, две зони за релакс, кухня, хол и трапезария. С два двигателя с мощност 1900 к.с., “Azimut Grande” може да достигне 28 възела (б.а. - 32 мили в час). През годините на профила на половинката му Джорджина Родригес в Instagram са се появили множество семейни снимки от тази яхта, която е оценена на $11 млн.

4. Апартаментът му в Ню Йорк (САЩ)

40-годишният нападател е бил горд собственик и на апартамент в емблематичната “Тръмп Тауър”, в Ню Йорк. Роналдо го има от 2015 г., когато се разделя с $18 млн., за да го получи. Жилището е с изглед към Сентрал парк и забележителностите на Манхатън. Отличава се с изискани облицовки от мрамор и дърво, направени по поръчка. Простира се на 230 кв. м. Въпреки че по-късно Кристиано го продава, покупката подчертава неговия статус и огромно богатство, дори след като по-късно инвестира в имение в Португалия.

3. Огромна резиденция в Португалия

Европейският шампион с Португалия от шампионата на Стария континент през 2016 г. може да си позволи да отседне и в най-скъпата частна резиденция в страната на откривателите. Мега-имението, което е негова собственост, се намира в първокласния квартал “Кинта ди Мариня”, който е в близост до Лисабон. Цената му е 22 млн., а в него има частно кино, спа център, два басейни (б.а. - включително подземен такъв със стъклено дъно), тенис корт и гараж за богатата му колекция от автомобили. Разполага с размери от 900 кв. м. жилищна площ, включително масивна спалня от 300 кв. м.

2. Дял от настоящия му клуб Ал-Насър

Новият договор на Кристиано Роналдо с Ал-Насър от юни е не само най-доходоносният в историята на футбола, но и може да промени начина, по който се възприемат елитните играчи в екосистемата на спорта. Според него, футболистът не само е удължил контракта си с две години, но и ще допълни активите си с още 577 млн. евро. Към всичко това Най-известният спортист в света на ESPN от 2016 до 2019 г. придобива и 15% дял от акциите на клуба от саудитската Про Лига. Стойността им се изчислява до $41.3 млн. Този ход поставя Роналдо не само в ролята на основен играч, но и като стратегически актив - марка, посланик и сега съсобственик, чието присъствие е основополагащо за модела на растеж на Саудитската професионална лига.

1. “Bombardier Global Express”

В началото на 2025 г. Кристиано изненада всички, като замени своя “Gulfstream G200” с “Bombardier Global Express”. Луксозният частен самолет е изцяло персонализиран с логото на футболиста, който списание “Time” включва в списъка си със 100-те най-влиятелни личности за 2014 г. Изчисленията показват, че той струва около $57 млн., което го превръща в най-скъпото нещо, с което Роналдо може да се хвали. Един летателен час с него излиза около 5200 евро. Самолетът може да побере до 14 души и е оборудван с 4K развлечения. Седалките му са от награждаваната колекция “Nuage”, а освен това е снабден с висококачествената аудио система “l'Opera”. В него са поместени още кухня, фурна, хладилник, зона за почивка на екипажа и голяма баня. Накратко, това не е просто самолет, а луксозен хотел с крила.

