Pinterest уволни двама инженери, защото са проследявали тайно съкратени служители

Те са създали персонализирани скриптове, чрез които неправомерно са получили достъп до поверителна информация

Pinterest е уволнила двама инженери, след като е установено, че са проследявали кои служители са загубили работата си при последните съкращения в компанията. Наскоро платформата обяви намаляване на персонала, като главният изпълнителен директор Бил Реди е посочил в имейл до служителите, че компанията „удвоява стратегията си, ориентирана към изкуствения интелект“, според публикация в LinkedIn.

Пред инвеститорите Pinterest съобщи, че съкращенията ще засегнат около 15% от работната сила, или приблизително 700 позиции, без да дава подробности кои екипи или служители са включени. Малко след това обаче двама инженери са създали персонализирани скриптове, чрез които неправомерно са получили достъп до поверителна вътрешна информация.

По данни на говорител на компанията пред Би Би Си, с тези скриптове инженерите са идентифицирали имената и местоположенията на уволнените служители, а след това са разпространили информацията по-широко. „Това представлява ясно нарушение на политиките на Pinterest и на поверителността на бившите им колеги“, подчертава говорителят.

Скриптовете по същество са били компютърен код, използван за автоматизиране на задачи и за извличане на данни от вътрешни инструменти за служебна комуникация. Според източник, запознат със случая и пожелал анонимност, кодът е следял кога имена на служители в платформи като Slack са били премахвани или деактивирани, което е давало индикация кои хора са засегнати от съкращенията.

Самоличността на двамата уволнени инженери не е оповестена публично и Би Би Си не е успяла да се свърже с тях. В технологичния сектор подобно „наблюдение“ на вътрешни комуникационни канали често се използва неофициално, за да се разбере кой вече не работи в дадена компания.

Случаят идва на фона на продължаващите масови съкращения в технологичната индустрия. В същата седмица Amazon обяви втори кръг от съкращения, обхващащ 16 000 души, а по-рано Meta освободи няколкостотин служители. Заедно с компании като Google и Microsoft, секторът е съкратил около 700 000 работни места през последните четири години, сочат данни на Layoffs.fyi.

