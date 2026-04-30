Пилот на Формула 1 става най-новият глобален посланик на L’Oréal Paris

L’Oréal Paris назначи пилота от Формула 1 Шарл Льоклер за свой глобален посланик. Льоклер, който кара за Ferrari, ще работи с марката както по линиите за грижа и стилизиране на косата L’Oréal Paris Men Expert, така и по линиите за грижа и стилизиране на косата L’Oréal Paris, създадени, за да „помогнат на мъжете да се грижат за себе си и да развият самочувствие“.

„Винаги ще свързвам L’Oréal Paris с майка ми“, каза Льоклер. „Тя е фризьорка, така че израснах, виждайки продуктите на L’Oréal Paris навсякъде вкъщи и гледайки рекламите по телевизията. Толкова съм благодарен, че имам толкова силни жени в живота си и съм невероятно горд, че се присъединявам към марка, която отстоява овластяването на жените. Наистина вярвам, че силата на мъжете идва чрез подкрепата и партньорството на тази мисия.“, споделя той.

Като посланик на марката L'Oréal Paris, Льоклер се присъединява към хора като Бриджъртън и звездата от „Дяволът носи Прада 2" Симон Ашли, модела Кендъл Дженър и колегата си от Формула 1 Карлос Сайнс. „Развълнувани сме да приветстваме Чарлз в L'Oréal Paris", каза Летисия Тупе, глобален президент на L'Oréal Paris. „Неговият постоянен стремеж към върхови постижения, неговата решителност и устойчивост, съчетани с неговата чувствителност, любопитство, здраво стъпила на земята и емпатия, са чудесен пример и вдъхновение. И точно такъв е примерът за подражание, от който светът се нуждае днес. Чарлз не само представлява изключително амбициозна фигура, но и въплъщава нашето убеждение, че овластяването на жените не е само женска борба. То става реално, когато мъжете и жените са силни заедно.", споделя тя.