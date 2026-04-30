Пилот на Формула 1 става най-новият глобален посланик на L'Oréal Paris

bTV Бизнес екип

Винаги ще свързвам компанията с майка ми, казва Шарл Льоклер

L’Oréal Paris назначи пилота от Формула 1 Шарл Льоклер за свой глобален посланик. Льоклер, който кара за Ferrari, ще работи с марката както по линиите за грижа и стилизиране на косата L’Oréal Paris Men Expert, така и по линиите за грижа и стилизиране на косата L’Oréal Paris, създадени, за да „помогнат на мъжете да се грижат за себе си и да развият самочувствие“.
 
„Винаги ще свързвам L’Oréal Paris с майка ми“, каза Льоклер. „Тя е фризьорка, така че израснах, виждайки продуктите на L’Oréal Paris навсякъде вкъщи и гледайки рекламите по телевизията. Толкова съм благодарен, че имам толкова силни жени в живота си и съм невероятно горд, че се присъединявам към марка, която отстоява овластяването на жените. Наистина вярвам, че силата на мъжете идва чрез подкрепата и партньорството на тази мисия.“, споделя той. 
Като посланик на марката L’Oréal Paris, Льоклер се присъединява към хора като Бриджъртън и звездата от „Дяволът носи Прада 2“ Симон Ашли, модела Кендъл Дженър и колегата си от Формула 1 Карлос Сайнс. „Развълнувани сме да приветстваме Чарлз в L'Oréal Paris“, каза Летисия Тупе, глобален президент на L'Oréal Paris. „Неговият постоянен стремеж към върхови постижения, неговата решителност и устойчивост, съчетани с неговата чувствителност, любопитство, здраво стъпила на земята и емпатия, са чудесен пример и вдъхновение. И точно такъв е примерът за подражание, от който светът се нуждае днес. Чарлз не само представлява изключително амбициозна фигура, но и въплъщава нашето убеждение, че овластяването на жените не е само женска борба. То става реално, когато мъжете и жените са силни заедно.“, споделя тя.
 
Това не е първият кросоувър между козметичните марки и Формула 1. Миналата година Givenchy Parfums назначи пилота Пиер Гасли за посланик на своята линия мъжки аромати Gentleman Givenchy. Elemis също инвестира във Формула 1, подписвайки многогодишен договор, за да бъде първият партньор на отбора на Aston Martin Aramco от Формула 1 за грижа за кожата и подписвайки състезателката от Формула 1 Джесика Хокинс за посланик. Съвсем наскоро Sephora си партнира с F1 Academy, за да издигне женския талант, като търговецът на дребно е обявен за официален търговец на козметични продукти на състезателната серия, фокусирана върху жените.

