×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
124.25 $/барел
Bitcoin
$75,649.3
Последвайте ни
Свят Рекордьор сред пенсионерите: Къде получават над 4500 евро пенсия?

Свят

bTV Бизнес екип

Средната пенсия в страната е 1176 нето

Най-високата пенсия за 40 години пенсиониране е малко над три хиляди. Приблизително хиляда пенсионери в Словения обаче получават по-високи суми, достигащи над 4500 евро, пишат от словенското издание на Forbes.

Средната пенсия в Словения е 1227 евро бруто или 1176 нето. Пенсиите там, подобно на заплатите, се считат за много концентрирани около средната стойност. Така миналата година три пети от 421 хиляди пенсионери с пълна пенсия за старост са получавали между 500 и 1500 евро бруто на месец. Някои обаче получават по-високи суми. Малко над 27 хиляди пенсионери имат брутна пенсия от над две хиляди евро.

Защо някои пенсии са много по-високи?

Снимка: iStock

Макар размерът на пенсията да зависи от доходите и внесените осигуровки, той не е напълно „открит“. Съществува таван на осигурителната основа, който ограничава влиянието на много високите заплати.

В момента максималната пенсионна основа е 5 108,04 евро – четири пъти над минималната. При 40 години стаж това води до максимална пенсия от около 3 243,60 евро.

Въпреки това някои пенсионери получават и над 4 000 евро месечно. Най-високото регистрирано плащане е 4 542,73 евро нето, според данни от пенсионния институт ZPIZ. Причината е, че системата не поставя абсолютен таван на процента, с който се изчислява пенсията – той се увеличава с трудовия стаж.

Как можем да изчислим прогнозната си пенсия?

Роля на стажа и допълнителните бонуси

При 40 години стаж базовият процент е 63,5%. За всяка допълнителна година се добавят по 1,36%. Има и стимули за по-дълъг трудов живот – пенсионери с над 40 години стаж в определен период получават по-благоприятно изчисление. Средно хората с пенсии над 3 500 евро имат около 45,5 години осигурителен стаж.

Допълнителни увеличения

Снимка: iStock

Пенсията може да се увеличи и заради:

  • Отглеждане на деца – добавят се 1,6 процентни пункта за всяко дете (при определени условия);
  • Задължителна военна служба – между 0,8 и 2 процентни пункта, според продължителността ѝ.

Словенската пенсионна система е изградена върху принцип на солидарност и силна зависимост от осигурителния стаж. В резултат повечето пенсии са близо до средните нива, но при дълъг трудов живот и допълнителни фактори някои доходи достигат значително по-високи стойности.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата