Рекордьор сред пенсионерите: Къде получават над 4500 евро пенсия?

Средната пенсия в страната е 1176 нето

Най-високата пенсия за 40 години пенсиониране е малко над три хиляди. Приблизително хиляда пенсионери в Словения обаче получават по-високи суми, достигащи над 4500 евро, пишат от словенското издание на Forbes.

Средната пенсия в Словения е 1227 евро бруто или 1176 нето. Пенсиите там, подобно на заплатите, се считат за много концентрирани около средната стойност. Така миналата година три пети от 421 хиляди пенсионери с пълна пенсия за старост са получавали между 500 и 1500 евро бруто на месец. Някои обаче получават по-високи суми. Малко над 27 хиляди пенсионери имат брутна пенсия от над две хиляди евро.

Защо някои пенсии са много по-високи?

Макар размерът на пенсията да зависи от доходите и внесените осигуровки, той не е напълно „открит“. Съществува таван на осигурителната основа, който ограничава влиянието на много високите заплати.

В момента максималната пенсионна основа е 5 108,04 евро – четири пъти над минималната. При 40 години стаж това води до максимална пенсия от около 3 243,60 евро.

Въпреки това някои пенсионери получават и над 4 000 евро месечно. Най-високото регистрирано плащане е 4 542,73 евро нето, според данни от пенсионния институт ZPIZ. Причината е, че системата не поставя абсолютен таван на процента, с който се изчислява пенсията – той се увеличава с трудовия стаж.

Роля на стажа и допълнителните бонуси

При 40 години стаж базовият процент е 63,5%. За всяка допълнителна година се добавят по 1,36%. Има и стимули за по-дълъг трудов живот – пенсионери с над 40 години стаж в определен период получават по-благоприятно изчисление. Средно хората с пенсии над 3 500 евро имат около 45,5 години осигурителен стаж.

Допълнителни увеличения

Пенсията може да се увеличи и заради:

Отглеждане на деца – добавят се 1,6 процентни пункта за всяко дете (при определени условия);

Задължителна военна служба – между 0,8 и 2 процентни пункта, според продължителността ѝ.

Словенската пенсионна система е изградена върху принцип на солидарност и силна зависимост от осигурителния стаж. В резултат повечето пенсии са близо до средните нива, но при дълъг трудов живот и допълнителни фактори някои доходи достигат значително по-високи стойности.