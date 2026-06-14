Пица за 5 евро, бира за 3, красиви плажове и липса на големи тълпи: Ето къде да пътувате

Туристите откриват „европейските Малдиви“

Докато много туристи продължават да планират летните си почивки в Гърция, Хърватия или Италия, все повече пътешественици се насочват към Албания, страна, която се превърна в една от най-бързо развиващите се туристически дестинации в Европа през последните години.

Благодарение на благоприятните цени, атрактивното крайбрежие и все по-развитата туристическа инфраструктура, Албания е една от най-търсените дестинации тази година за тези, които искат достъпна почивка в Средиземно море, пише N1.

Много хора сега го наричат ​​„Европейските Малдиви“ , най-вече заради тюркоазеното му море, живописните заливи и забележимо по-малките тълпи от хора в сравнение с някои от най-популярните средиземноморски дестинации. Британският журналист Том Чешир, който посети Тирана и Дуръс, описа за Daily Mail защо тази балканска страна привлича все по-голям брой посетители от цяла Европа, пише Metropolitan.si .

Тирана е сред най-достъпните европейски столици

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Според проучването на Post Office City Costs Barometer за 2026 г., Тирана е сред най-евтините европейски столици за туристи.

Билет за известния амфитеатър струва само около 2,7 евро, докато вход за оперно представление може да се намери за малко над четири евро. Повечето музеи също са много достъпни, като цените на билетите са около седем евро.

Вечеря от три ястия с вино в качествен ресторант, сервиращ традиционна албанска кухня, обикновено струва по-малко от 30 евро, а настаняването също е достъпно. Нощувка в двойна стая в добър хотел в Тирана е средно около 76 евро, което е значително по-малко, отколкото в много други европейски столици.

Плажове, които пленяват посетителите

Освен с ниските цени, Албания привлича и с разнообразието на бреговата си линия. Страната има повече от 360 километра брегова линия по Адриатическо и Йонийско море, а Албанската Ривиера се смята за една от най-красивите на Балканите.

Сред най-популярните дестинации са Ксамил, Химара, Дерми и Саранда, места, известни с кристално чистото си море и белите си каменисти плажове. Природният феномен Сири и Калтер, или Синьото око, също е основна туристическа атракция, един от най-известните и фотографирани природни обекти в страната.

Гостоприемството на местното население също е особено забележително. Традиционната албанска концепция за „беса“ , която набляга на уважението, доверието и подпомагането на гостите, често оставя силно впечатление у посетителите.

Дуръс предлага история и ниски цени

Само на няколко десетки километра от Тирана се намира Дуръс, един от най-важните крайбрежни градове на Албания. Поради близостта си до столицата и удобния транспорт, той е популярен избор за еднодневни екскурзии.

Билет за двупосочен автобус между Тирана и Дуръс струва малко над три евро. Градът се гордее с богата история, датираща от римско време, а основните му забележителности включват древен амфитеатър , венецианска кула, дълъг пясъчен плаж и оживена крайбрежна алея.

Дори тук цените не се отклоняват от средните за Албания. В ресторантите близо до Венецианската кула пица може да се намери за едва пет евро, докато чаша местна бира Korça струва малко над три евро. Албания вече не е скрито балканско бижу, познато само на запознати . Тя все повече се превръща в сериозен конкурент на утвърдените средиземноморски туристически дестинации, като същевременно запазва това, което е трудно да се намери в много популярни дестинации днес – автентичност и значително по-малко тълпи.