Албания обяви търгове за ключов участък от страната

Албанската пътна агенция обяви две тръжни поръчки на обща стойност около 5,8 млрд. леки за изграждането на свързващия участък Тирана–Елбасан. Проектът е ключова част както от обходния път на Елбасан, така и от Паневропейския коридор 8, предава БГНЕС.

Новият пътен участък ще бъде с приблизителна дължина от 4 километра. Трасето ще започва преди кръговото кръстовище при Брадашеш и ще достига района на бившия металургичен комбинат. Основната цел на проекта е да се намали натовареният трафик при входа и изхода на магистралата Тирана–Елбасан, които се считат за едни от най-проблемните точки за движение в района.

Според тръжната документация завършването на обходния път на Елбасан е необходимо, за да бъде изнесен автомобилният поток извън градските части. Настоящият околовръстен път вече не успява да поеме увеличения трафик и не покрива необходимите технически изисквания.

Проектът е част от Коридор 8 – един от основните маршрути за регионален и международен транспорт. Очаква се чрез него да бъдат свързани участъците Елбасан–Лекай и Елбасан–Кафъ Тана.

Новото трасе ще преминава предимно през хълмисти и селски райони с цел да се избегнат жилищните зони. Властите очакват обходният път да съкрати времето за пътуване, да повиши безопасността на движението и да намали шума и замърсяването на въздуха в Елбасан. Проектът е включен в документа за приоритетни политики за периода 2027–2029 г., а общата му прогнозна стойност възлиза на около 240 млн. евро.