1 USD
1.66951 BGN
Петрол
67.82 $/барел
Bitcoin
$110,435.0
Последвайте ни
1 USD
1.66951 BGN
Петрол
67.82 $/барел
Bitcoin
$110,435.0
Свят Петролът поскъпва заради опасения за руския преработвателен капацитет

Петролът поскъпва заради опасения за руския преработвателен капацитет

bTV Бизнес екип

Русия е вторият по големина износител на руски петрол в света

Цените на петрола се повишиха, подкрепени от опасения за възможни прекъсвания в доставките на фона на войната на Русия срещу Украйна, предаде Reuters.

Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поскъпна с 40 цента, или 0,59 на сто, до 68,55 долара за барел в азиатската търговия, докато американският лек суров петрол поскъпна с 1,05 долара, или 1,64 на сто, до 65,06 долара за барел. Вчера търговия с американския сорт нямаше заради отбелязването на Дена на труда в САЩ.

Според изчисления на Reuters, последните атаки с дронове на Украйна са довели до спиране на мощности, отговарящи за най-малко 17 на сто от  капацитета на Русия за преработка на петрол, или около 1,1 милиона барела дневно, предаде БТА.

Голяма компания уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с подчинен

В изявление в неделя, президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че страната му планира нови удари в дълбочина на руска територия, след няколко седмици засилени атаки срещу руска енергийна инфраструктура.

От началото на конфликта преди три и половина години, и двете страни засилиха въздушните удари през последните седмици. Русия се прицелва в украинската енергийна и транспортна мрежа, а Украйна атакува руски рафинерии и петролопроводи.

"Рискът за енергийната инфраструктура в Русия остава висок. През уикенда Украйна удари още рафинерии, като продължава офанзивата си", посочва в анализ Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в ANZ.

Как е избрано наименованието на еврото?

Геополитическото напрежение допълнително се засили, след като китайският президент Си Цзинпин представи визията си за нов световен ред, в който се акцентира върху "Глобалния юг", в директен отговор на американското влияние. На срещата присъстваха и лидерите на Русия и Индия.

Китай и Индия са основни купувачи на руски петрол като Русия е вторият по големина износител в света. Вашингтон наложи допълнителни мита върху Индия заради покупките, но засега не е приложил такива спрямо Китай.

Revolut вече се оценява на над 75 млрд. долара

Инвеститорите сега очакват срещата на Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори (ОПЕК+) на 7 септември, която може да даде индикации за евентуални промени в нивата на добив от страна на страните производителки.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата