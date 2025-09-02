Голяма компания уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с подчинен

От компанията посочват, че действията са предприети след вътрешно разследване

Швейцарската компания Nestlé обяви, че освобождава Лоран Фрексе от поста главен изпълнителен директор, считано незабавно. Причината за решението е романтична връзка между Фрексе и негов пряк подчинен – обстоятелство, което той не е разкрил, в разрез с етичния кодекс на компанията, съобщи АФП, цитира БГ НЕС.

От Nestlé посочват, че действията са предприети след вътрешно разследване, което е установило нарушението. Компанията подчертава, че подобни взаимоотношения, особено когато са прикрити, противоречат на стандартите за корпоративна етика и поведение.

В официалното изявление на Nestlé се казва, че разследването е проведено под ръководството на председателя на борда Пол Бюлке и водещия независим директор Пабло Исла, като в процеса са участвали и външни юридически съветници.

Като реакция на ситуацията, бордът на директорите е действал незабавно и е назначил Филип Навратил – настоящ главен изпълнителен директор на Nespresso – за нов ръководител на компанията.

„Това беше трудно, но необходимо решение. Етичните стандарти и принципите на добро управление са в основата на Nestlé. Благодарим на Лоран за дългогодишния му принос към компанията,“ заяви Пол Бюлке в заключение.

