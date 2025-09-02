1 USD
1.66951 BGN
Петрол
67.82 $/барел
Bitcoin
$110,435.0
Последвайте ни
1 USD
1.66951 BGN
Петрол
67.82 $/барел
Bitcoin
$110,435.0
Свят Голяма компания уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с подчинен

Голяма компания уволни изпълнителния си директор заради романтична връзка с подчинен

bTV Бизнес екип

От компанията посочват, че действията са предприети след вътрешно разследване

Швейцарската компания Nestlé обяви, че освобождава Лоран Фрексе от поста главен изпълнителен директор, считано незабавно. Причината за решението е романтична връзка между Фрексе и негов пряк подчинен – обстоятелство, което той не е разкрил, в разрез с етичния кодекс на компанията, съобщи АФП, цитира БГ НЕС. 

Снимка: https://www.nestle.com/investors/corporate-governance/former-executive-board-members/laurent-freixe

От Nestlé посочват, че действията са предприети след вътрешно разследване, което е установило нарушението. Компанията подчертава, че подобни взаимоотношения, особено когато са прикрити, противоречат на стандартите за корпоративна етика и поведение.

Има ли в България случаи на уволнение заради връзка на работното място?

В официалното изявление на Nestlé се казва, че разследването е проведено под ръководството на председателя на борда Пол Бюлке и водещия независим директор Пабло Исла, като в процеса са участвали и външни юридически съветници.

Като реакция на ситуацията, бордът на директорите е действал незабавно и е назначил Филип Навратил – настоящ главен изпълнителен директор на Nespresso – за нов ръководител на компанията.

Любов на работното място: Кои изпълнителни директори губят поста си след връзка с колега?

„Това беше трудно, но необходимо решение. Етичните стандарти и принципите на добро управление са в основата на Nestlé. Благодарим на Лоран за дългогодишния му принос към компанията,“ заяви Пол Бюлке в заключение.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата