Revolut вече се оценява на над 75 млрд. долара

Revolut бързо се утвърди като лидер в мобилните финансови услуги

Британската финтех компания Revolut е оценена на над 75 милиарда долара след вторична продажба на акции. Това я поставя редом до някои от най-големите традиционни банки в Европа, разкри източник, близък до компанията, цитира БГ НЕС.

Създадена през 2015 г., Revolut бързо се утвърди като лидер в мобилните финансови услуги, започвайки с улеснена обмяна на валути и международни парични преводи между потребители.

По думите на източника, служителите на компанията имат възможност да продадат част от акциите си по новата, значително по-висока оценка от 75 милиарда долара, спрямо предишните 45 милиарда. От Revolut потвърдиха провеждането на такава вторична продажба, но отказаха да коментират допълнително преди нейното приключване.

През август „Файненшъл Таймс“ съобщи, че компанията е в процес на преговори с потенциални инвеститори за набиране на нов капитал. Освен това, миналата година Revolut получи ограничен банков лиценз от британския финансов регулатор PRA – ключов ход към официалното признаване като банка на родния ѝ пазар.

Компанията има амбициозни цели – да се конкурира с водещите банки в Европа и да достигне 100 милиона потребители в 100 държави. Успоредно с бързия си растеж, Revolut е изправена и пред критики, свързани с регулаторния контрол и мерките срещу финансови престъпления. Въпреки това, през изминалата година компанията успя да удвои нетната си печалба, която достигна 790 милиона паунда (1,1 милиарда долара), благодарение на значително увеличение на клиентската си база.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN