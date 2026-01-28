Петролът поскъпва към 4-месечни върхове

Причината са опасения, свързани с предлагането на важната енергийна суровина

Петролните фючърси поскъпват отново, задълбочавайки вчерашното възходящо рали от около 3%, като днес достигат 4-месечни върхове с оглед на опасения, свързани с предлагането на важната енергийна суровина.



Суровата зимна буря на територията на редица американски щати намали производството на суров петрол в САЩ с до 2 милиона барела на ден, което е около 15% от националния добив, и временно спря износа от крайбрежието на Мексиканския залив, тъй като енергийната инфраструктура и електропреносните мрежи бяха подложени на натиск от природната стихия. Очаква се ледените условия да забавят рестартирането на производството.

Търговците също така следят отблизо нарастващото военно присъствие на САЩ в Близкия изток и повишения риск от потенциални действия срещу Иран.



Напрежението изглежда се засили, след като преди малко президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че всеки бъдещ военен удар на САЩ ще бъде "далеч по-лош" от този през юни 2025 г.



Позовавайки се на предишна операция на САЩ срещу Иран, той предупреди, че невъзможността за постигане на споразумение ще предизвика много по-сериозен отговор.

"Надяваме се, че Иран бързо да "седне на масата за преговори" и да договори справедлива и равноправна сделка – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – такава, която е добра за всички страни. Времето изтича, това наистина е от съществено значение", написа Тръмп в медийната си платформа Truth Social.



Към 15.15 часа българско време фючърсите на петрол Брент се повишиха с 0,8% над 68 долара за барел за пръв път от 26 септември 2025 г., а тези на американския лек суров петрол WTI - с 1% над 63 долара за барел за пръв път от 29 септември насам.



Вчерашното поевтиняване на американския долар до близо 4-годишни дъна подкрепи допълнителното възходящото движение на петролните цени, тъй като повиши интереса на купувачите към суровини, деноминирани в долари.

