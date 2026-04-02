1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.05 $/барел
Bitcoin
$67,183.4
Свят Петролът поскъпна рязко след речта на Доналд Тръмп за войната в Иран

bTV Бизнес екип

„Ще довършим задачата и ще го направим много бързо. Много сме близо“, заяви Тръмп

Цените на петрола скочиха над 5 долара в днешната азиатска търговия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че атаките срещу Ииран ще продължат, без да посочи конкретен срок за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс.

Какво се случва на пазара?

Снимка: Reuters

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 6,33 долара, или 6,3 на сто, до 107,49 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол (WTI) също отбеляза значителен ръст – с 5,28 долара, или 5,3 на сто, до 105,40 долара за барел.

Поскъпването последва по-ранен спад от над 1 долар и при двата основни бенчмарка преди телевизионното обръщение на Тръмп, както и понижението при затварянето на предходната сесия.

„Ще довършим задачата и ще го направим много бързо. Много сме близо“, заяви Тръмп, като добави, че американските военни почти са постигнали целите си в конфликта, който може да приключи в рамките на две до три седмици, без да даде конкретни подробности.

В Германия прилагат нова мярка за регулиране на цените на горивата

Според анализатори пазарите реагират на липсата на яснота относно евентуално прекратяване на огъня или дипломатически усилия. При ескалация на напрежението или повишени рискове за морския транспорт цените на петрола могат да достигнат нови върхове заради опасения от прекъсване на доставките.

Рисковете за корабоплаването в региона се увеличават. Вчера петролен танкер, нает от катарската компания "КатарЕнерджи" (QatarEnergy), е бил ударен от иранска крилата ракета в катарски води, съобщиха от министерството на отбраната на страната.

Експерти отбелязват, че при липса на ясен план за деескалация пазарите остават чувствителни към всякакви сигнали от страна на американската администрация и развитието на конфликта в региона.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

