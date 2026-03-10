×

БГ Бизнес Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото и долара

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара се повиши, а спрямо другите водещи световни валути се понижи в сутрешната търговия във Франкфурт днес на фона на продължаващата война в Близкия изток и свързаните с бея сътресения на световните пазари, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Еврото прибави 0,09 на сто до 1,1646 долара за едно евро, след като вчера Европейската централна банка, определи референтен курс от 1,1555 долара за евро, пише БТА. 

Спрямо швейцарския франк единната валута губи 0,09 на сто до 0,9041 фр., спрямо британската лира - 0,20 на сто до 0,8650 бр. лири, а спрямо японската йена - с 0,07 на сто до 183,32 йени за едно евро. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

