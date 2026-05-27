Петролът поевтинява на фона на нови надежди за споразумение с Иран

Фючърсите върху суровия петрол Брент поевтиняха с 1,61 долара

Цените на петрола се понижиха днес, след като инвеститорите започнаха да оценяват перспективите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран, въпреки подновеното напрежение около Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите върху суровия петрол Брент поевтиняха с 1,61 долара, или 1,62 процента, до 97,97 долара за барел към 09:00 часа българско време. Американският лек суров петрол загуби 1,94 долара от стойността си, или 2,06 процента, до 91,96 долара за барел.

Поевтиняването е факт ден, след като цените на петрола нараснаха с около 4 процента вследствие на нови американски удари по цели в Иран, които охладиха надеждите за бързо споразумение между Вашингтон и Техеран.

Иран обвини САЩ, че са нарушили примирието чрез удари по цели в района на Ормузкия проток, докато американската страна заяви, че действията са били отбранителни.

След постигнатото през април примирие в продължилия три месеца конфликт двете страни сигнализираха за напредък в разговорите за отваряне на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и природен газ.

Ескалацията на напрежението обаче поставя под съмнение напредъка на преговорите, предаде БТА.

Допълнително напрежение внесе и засилването на израелските въздушни удари над Ливан във вторник, което според анализатори усложнява усилията за стабилизиране на региона.

В същото време пазарите получиха известно успокоение след информацията, че през последните дни няколко танкера за втечнен природен газ са преминали през Ормузкия проток. Това засили очакванията, че водният път може постепенно да бъде отворен отново, което би подпомогнало глобалните доставки на енергийни суровини.

Американският президент Доналд Тръмп ще свика заседание на кабинета си в Белия дом по-късно днес на фона на оставащи сериозни разногласия в преговорите с Иран, включително около замразените активи на Техеран на стойност 24 млрд. долара и нежеланието на страната да гарантира свободно преминаване през протока, предаде Блумбърг.

Междувременно според руската агенция „Интерфакс“ Русия обмисля ограничения върху износа на дизелово гориво и керосин. Страната е един от основните износители на тези горива.