Курсът на еврото и долара за 27 май 2026 г.

Курсът на еврото спрямо долара се повишава леко в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се търгува с повишение от 0,06 на сто до 1,1639 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1634 долара спрямо 1,1643 долара в понеделник.

Спрямо останалите водещи валути еврото също поскъпва - с 0,07 на сто спрямо британската лира (0,8656 бр. лири) и с 0,03 на сто спрямо швейцарския франк (0,9144 франка), пише БТА.