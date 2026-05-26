Турция не признава българските безсрочни лични карти

Какво трябва да знаете?

Ако ви се налага да пътувате до Турция, властите на границата не признават българските безсрочни граждани, това алармира „Сега“. Пътуването до Турция с безсрочна лична карта е позволено, но само ако е издадена преди по-малко от 10 години от датата на влизане в страната. Ако документът е по-стар, турските гранични власти няма да го признаят. Задължително трябва да се пътува с валиден паспорт.

На кого се издават безсрочни лични карти?

Безсрочни лични карти в България се издават на две групи български граждани: лица от 58 до 70-годишна възраст и лица над 70-годишна възраст – те могат да изберат дали да имат безсрочна лична карта, или такава с валидност 10 години.

По данни от сайта на Министерството на вътрешните работи издадените лични карти от стария образец, в т.ч. и безсрочните лични карти на лица над 58-годишна възраст, са със срок на валидност до 2 август 2031 г.

Заради европейските регламенти и на лицата, навършили 58-годишна възраст, вече се издават само лична карта със срок на валидност 10 г. Тарифата за таксите за лични документи предвижда, че може да има лична карта със само 10 години валидност за лицата от 18 до 70 г.