Новите правила за Airbnb и Booking вече са в сила: Какво се променя за собствениците и туристите

Ще се "изсветли" ли секторът?

След 20 май новите европейски изисквания за краткосрочно отдаване на имоти чрез платформи като Airbnb и Booking вече официално са в сила. Това означава, че хиляди обяви в България могат да изчезнат от платформите, ако не отговарят на новите правила.

Промените идват на фона на бързия ръст на сектора в Европа през последните години. По данни на Евростат през 2024 г. чрез подобни платформи са реализирани над 854 милиона нощувки. Само за първите девет месеца на 2025 г. те са вече 776 милиона средно по около 86 милиона месечно. Ако тенденцията се запази, пазарът вероятно ще премине границата от 1 милиард нощувки за цялата 2025 г., което би означавало ръст от около 21% на годишна база.

Какво означава това на практика?

Най-важната промяна е, че всеки имот вече трябва да има валиден регистрационен номер. След 20 май платформите са задължени автоматично да премахват обяви без такава регистрация.

Това означава, че собственици без регистрация няма да могат законно да отдават имотите си чрез Airbnb и Booking. Ще се ограничи укриването на доходи и неплащането на данъци, част от ваканционните имоти вероятно ще отпаднат от платформите.

По данни на Асоциация за туристически имоти и иновации (АТИИ), в момента в Airbnb има над 10 200, а в Booking – над 15 100 листнати имота в България.

Какви данъци и такси ще плащат собствениците?

Новите правила засягат сериозно и данъчните задължения на хората, които отдават имоти краткосрочно. Физическите лица трябва да се регистрират по чл. 97а от Закона за ДДС заради услугите, които получават от чуждестранните платформи като Airbnb и Booking. Това е специална регистрация без право на данъчен кредит. Ако отдаваш имот краткосрочно, задълженията ти включват:

Регистрация по ДДС (чл. 97а от ЗДДС)

Патентен данък

Туристически данък

15% данък върху доходите от стопанска дейност

Осигуровки

Всички текущи разходи по имота

Как това ще се отрази на пазара?

Очакванията са новите правила да доведат до „изсветляване“ на сектора. Част от собствениците вероятно ще прекратят краткосрочното отдаване заради по-високите разходи и административни изисквания, докато други ще преминат към дългосрочни наеми.

За туристите това означава по-малко нелегални обяви, по-голяма сигурност, по-ясни правила за настаняване и възможно повишаване на цените в някои райони.

Защо се въвеждат новите правила?

Според експерти досега секторът е бил слабо регулиран и институциите често не са разполагали с реална информация колко имоти се отдават краткосрочно, какви приходи генерират и дали се плащат данъци.