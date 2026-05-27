Spotify пуска озвучени статии от водещи издания

Шведската платформа за стрийминг на музика „Спотифай“ (Spotify) обяви днес, че пуска озвучени статии от водещи издания като „Ролинг стоун“, “Атлантик“, „Вог“, „Варайъти“ и „Венити феър“ за потребителите на аудиокниги, като платформата разширява съдържанието си, предаде Ройтерс.

Шведският стрийминг концерн ще предлага над 650 дълги статии на английски език на потребители с достъп до аудиокниги.

„Спотифай“ добавя все повече съдържание към платформата си, за да увеличи ангажираността на потребителите и да се конкурира по-успешно с музикални стартъпи като с изкуствен интелект като „Удио“ (Udio) и „Суно“ (Suno), както и с по-големи конкуренти в подкастите като „ЮТюб“ ( YouTube) и „Нетфликс“ (Netflix).

Съизпълнителният директор на „Спотифай“ Алекс Норстрьом заяви неотдавна, че компанията вече е завладяла приблизително 20 на сто от пазара на аудиокниги в САЩ, предаде БТА.

Подбраната колекция от озвучени статии, продуцирана от вътрешния екип „Спотифай аудиобукс“ (Spotify Audiobooks) ще бъде с продължителност под два часа, според компанията.

„Спотифай“ съобщи, че премиум абонатите ще могат да слушат тези статии като част от месечния си лимит за аудиокниги, докато безплатните потребители ще имат възможност да купуват отделни статии за 1,99 долара.

„Като включваме и по-кратко съдържание, ние достигаме до аудиторията там, където се намира, за да помогнем за изграждането на здравословни навици за слушане и в крайна сметка да увеличим ангажираността към книгите с течение на времето“, заяви Колийн Прендергаст, ръководител по лицензирането в „Спотифай аудиобукс“.

От старта на услугата за аудиокниги преди малко повече от две години „Спотифай“ е разширила предлагането си до 22 пазара, съобщиха от компанията.

Шведската стрийминг платформа обяви миналата седмица и сделка с „Юнивърсъл мюзик груп“(Universal Music Group), която ще позволи на абонатите да създават генерирани с изкуствен интелект кавъри и ремикси на песни от артисти на лейбъла.

Компанията представи и услугата „Ризървд“ (Reserved) в партньорство с „Лайв нейшън ентъртейнмънт (Live Nation Entertainment), която позволява на определени премиум абонати да купуват до два билета за концерти на любими изпълнители, преди те да бъдат пуснати в масова продажба.