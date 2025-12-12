Петролът поевтиня с близо 2%

Фючърсите на петрол Брент се понижиха с 1,7% към 61,15 долара за барел

Петролът поевтинява с близо 2% на фона на падащите пазари на акции, което охлади инвеститорския апетити към рискови активи. Информацията на Wall Street Journal, че предложението на президента Тръмп, заложено в плана за мир в Украйна, включва възстановяване на руския енергиен пазар в Европа, също допринася за поевтиняването на черното злато.



Това облекчи отчасти опасенията за доставките, които се появиха, след като САЩ прихванаха и конфискуваха санкциониран танкер близо до Венецуела, което засили опасенията от ескалация на напрежението с члена на ОПЕК, който притежава най-големите петролни резерви в света и през миналия месец е изнасял около 586 хил. барела, главно в посока Китай.

Към 17.00 часа българско време във вчерашния ден фючърсите на петрол Брент се понижиха с 1,7% към 61,15 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI - с 1,8% към 57,40 долара за барел, предаде БНР.



Поевтиняването на петрола е факт въпреки информацията за украински удари с дрон по нефтената платформа "Филановски" - част от най-голямото каспийско нефтено находище в Русия, като това е първият удар на Киев по енергийна инфраструктура в Каспийско море.

Засилване на натиска върху цените на черното злато допринесоха и продължаващите очаквания за петролен излишък в глобален план с оглед на нарастващите добиви от ОПЕК и нейните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК +, които биха изпревари по-слабото нарастване на търсенето и биха създали излишък при доставките.



Новите месечни доклади на ОПЕК и МАЕ, оповестени днес, изглежда не оказаха влияние на пазара, въпреки че Международното енергийна агенция намали за пръв път от май насам своите прогнози за размера на петролния излишък догодина, а Организацията на петролните износителки на петрол потвърди ноемврийските си прогнози за растежа на потреблението на важната енергийна суровина.

